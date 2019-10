Las 5 frases más contundentes del discurso de Alberto Fernández

A las 23 de este domingo Alberto Fernández dio su primer discurso como presidente electo de todos los argentinos. En un breve mensaje el dirigente confirmó que irá a desayunar con Alberto Fernández, reconoció que tiene una difícil gestión por delante y recordó la figura de Néstor Kirchner al cmplirse 9 años desde su fallecimiento.

Las 5 frases de Alberto

- "El Gobierno volvió a manos de la gente"

- "Gracias a todos los que nos votaron, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria. También a los que no nos votaron, por haber participado de esta jornada".

- "Quiero darle las gracias a Lavagna por comunicarse conmigo tras los resultados. Mañana me reuniré con Macri para hablar del tiempo que queda, sabiendo que hasta el 10 de diciembre el presidente es él. Vamos a colaborar en todo lo que podamos, porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir".

MIRÁ TAMBIÉN Fernández: "Mis primeras palabras son para agradecer al pueblo argentino"

- "Las casualidades no existen. Nada es casual. Gracias Néstor donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. No sería justo que hoy no le reconociera a él, lo que él hizo por nosotros".

- "Vamos a hacer la Argentina que nos merecemos. El Gobierno volvió a manos de la gente".

"Vamos a hacer la Argentina que nos merecemos porque no es verdad que estamos condenados a esta Argentina. Vamos a todo el mundo dignamente, vamos a construir el país que soñaron nuestros mayores. Vamos a hacerlo porque nos lo merecemos. Y no lo vamos a hacer Cristina y Alberto, lo vamos a hacer todos y todas como lo dijimos", concluyó.

Aquí el discurso completo