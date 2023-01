Las complicaciones que podrían dejar a Dani Alves en la cárcel

El jugador con más títulos en la historia del fútbol, Dani Alves, fue detenido en Barcelona hace días. El mismo, tras ser denunciado por una joven de 23 años que asegura haber sido violada por el brasileño en una discoteca de la ciudad, podría terminar encarcelado. El episodio se habría dado el pasado 30 de diciembre en un lugar llamado Sutton. Una de las cámaras de seguridad del lugar identifica al futbolista de 39 años con la mujer en cuestión.

Frente a la jueza, el ahora exjugador de Pumas de México dio tres versiones distintas. En una grabación que Dani Alves le compartió a un programa televisivo, se aprecia: "Cuando uno elige ir al baño no tienes que preguntar quién está en él. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin su autorización".

"¿Cómo le voy a hacer eso a una mujer o una chica? No, por Dios. Ya basta. Sobre todo porque están haciendo daño a los míos, porque saben quién soy", aclaró el brasileño. El portal español El Periódico dio a conocer la versión de la aparente víctima. Dani Alves la habría agarrado de la mano y luego fueron hacia una puerta de un baño de servicio. En ese momento, la mujer comunicó que buscó escapar, pero el futbolista "cerró la puerta y se lo impidió".

Fuertes declaraciones contra Dani Alves

Sobre esto, expresaron: "La víctima ha denunciado que Alves se sentó en el váter, le subió el vestido, le pidió que dijera que era su ‘putit4’, la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular. Después, le dijo que esperara a salir a que lo hiciera él en primer lugar".

La pareja de Dani Alves, Joana Sanz, lo defendió en el programa catalán Y Ahora Sonsoles. "Él se fue a cenar con sus amigos y a desconectar un poco que bastante falta le hacía para su cabeza… Yo he visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy. Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. Le pido a los medios de comunicación que no le dediquen más tiempo a este tema", acotó.