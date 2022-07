Las criptomonedas alcanzan el billón y el Bitcoin superó los u$s22.000

El Bitcoin supera los u$s22.000 y la capitalización de las criptomonedas pudo alcanzar el billón de dólares.

Las causas del buen ritmo que vienen alcanzando las criptomonedas por dos jornadas consecutivas se debió a Ethereum y su cambio de protocolo que logró impulsar a la senda positiva al resto de las altcoins.

El valor de todos los tokens, según CoinMarketCap se ubica en 1,02 billones de dólares, niveles no vistos desde mediados de junio, por un impulso comprador que persiste desde finales de la semana pasada y que ha disparado el precio del bitcoin que se halla en niveles de resistencia que ya rechazaron las subas hace aproximadamente 10 días.

"Los compradores están tratando de defender el nivel de 19.150 dólares, pero la mecha larga de la vela del 13 de julio muestra que los bajistas están vendiendo cerca de la media móvil exponencial de 20 días. Ambas medias móviles están inclinadas hacia abajo y los indicadores de impulso como están en la zona negativa, lo que indica que los inversores bajistas están al mando", indica Alejandro Zala, country manager de Bitpanda.

En ese contexto, las criptomonedas operan con subas de hasta el 11% lideradas por Solana y Ethereum, con casi un 6% en las últimas 24hs.

En otros tokens, Ethereum superó los u$s1500 y sube un 40% desde hace una semana. Otras 'altocoins' presentan también subidas de importancia. Mención aparte merece el MATIC, el token de la cadena de bloques Polygon, que ganó alrededor del 60% desde hace una semana.

Los expertos, no obstante, llaman a no dejarse deslumbar por estas subidas. "Los movimientos que estamos viendo en general no me parecen sostenibles, aunque el hecho de que las noticias en el espacio de las criptomonedas no se hayan deteriorado aún más será alentador para la comunidad", comentó Craig Erlam, analista de Oanda en Bolsamanía.