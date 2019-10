Las elecciones regionales exponen la fragilidad de los partidos políticos colombianos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las elecciones municipales y regionales del próximo domingo en Colombia exponen la debilidad de los partidos políticos, incluido el de la FARC, relegados a segundo plano en una disputa en la que candidatos independientes y de coaliciones seducen más al electorado.



Del bipartidismo de liberales y conservadores que dominó la vida colombiana durante el siglo XX el país pasó al multipartidismo con la Constitución de 1991 y en la actualidad son 16 las fuerzas que se disputan el apoyo de 36,6 millones de votantes.



Sin embargo, el creciente desencanto de la política hace que en estas elecciones proliferen las candidaturas independientes, las respaldadas por movimientos ciudadanos y numerosas coaliciones, algunas impensadas de partidos de izquierda con la derecha que hacen imposible saber a quién representan en el espectro ideológico.



En juego están 32 gobernaciones, 1.101 alcaldías, 418 diputados regionales, 12.063 concejales y 6.814 ediles de Juntas Administradoras Locales (JAL).



La pérdida de influencia de los partidos es notoria en la capital y mayor colegio electoral del país, donde predomina el voto de opinión y todas las encuestas pronostican un apretado triunfo del independiente Carlos Fernando Galán, del movimiento ciudadano "Bogotá para la gente".



Hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán, el candidato tiene como rivales a la ex senadora Claudia López, de la coalición "Claudia alcaldesa" (Alianza Verde y el izquierdista Polo Democrático Alternativo), a Miguel Uribe Turbay (coalición de derecha Avancemos), y a Hollman Morris (Coalición de izquierda Colombia Humana, Unión Patriótica y Mais).



En Medellín, segunda ciudad del país, lidera Alfredo Ramos, del partido de gobierno Centro Democrático, pero ha tomado fuerza la aspiración de Daniel Quintero, del movimiento "Independientes".



La atomización política es particularmente notoria en Cartagena de Indias, ciudad que en los últimos siete años ha tenido ocho alcaldes ya que los dos últimos elegidos en las urnas no pudieron terminar su mandato de cuatro años por muerte o renuncia y los designados por el Gobierno para sus sucederles han enfrentado denuncias o problemas legales para mantenerse en el cargo.



Entretanto, el partido FARC no inscribió candidato a ninguna de las 32 gobernaciones y solo postuló a 16 aspirantes a alcaldías, lo que representa el 1,5% de las administraciones locales en juego.



En las elecciones legislativas de 2018, meses después de dejar las armas, FARC con una pobre votación de 55.400 votos para el Senado (0,34% del total), y después de desistir de las presidenciales de ese año se esperaba que en estas municipales y regionales diera el salto a la política nacional pero las encuestas auguran que difícilmente obtenga representación.



En el plano de la igualdad de género, la política colombiana sigue estando en deuda con las mujeres que en estas elecciones solo tienen 43.834 candidatas, equivalentes al 37,2 % de los 117.822 inscritos a los diferentes cargos de elección popular.



La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, que ayer divulgó el informe "Participación y representación política de las mujeres en Colombia", considera que aunque hay avances con relación a otros años, hay una "brecha" que es necesario cerrar.