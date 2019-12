Las embajadoras no desfilarán en el carrusel de la Fiesta Nacional del Sol

Hace tiempo la provincia comenzó con un cambio de paradigma en la Fiesta Nacional del Sol para no cosificar a la mujer, fue así que en el presente año decidieron quitar el título de reinas y nombrarlas embajadoras departamentales. Debido a ello, cada una deberá exponer sobre proyectos sociales, mostrar sus conocimientos y deseos de aportar al turismo local. Otro de los cambios anunciados por la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, para la edición del 2020 es la eliminación del desfile de las candidatas en los carruajes del carrusel.

“Ya no habrá carrusel que lleve a la reina arriba para que salude y la gente la conozca, como en una vidriera, sino que cada carroza desfilará mostrando el arte cultural de cada municipio, con bailarines y actores que interpretarán algo. A fin de ese desfile se presentarán para que las conozcan. Esto solo es cambiar el foco y poder abrir la mirada de quienes no la tenían”, manifestó la funcionaria.

El primer cambio importante para la próxima edición de la FNS fue la elección de embajadoras y no de reinas, que son mujeres que van a representar a la provincia, a promocionarla y a difundir su identidad y cultura. “Se hizo un trabajo en equipo para cambiar también las elecciones departamentales: que no tengan que desfilar y no por estar en contra del desfile sino porque creemos que no está pensado para eso”, explicó Grynszpan.

MIRÁ TAMBIÉN Ya están las 19 embajadoras departamentales para las FNS 2020

Además, algo a destacar es que quitaron del reglamento todos los requisitos que anteriormente excluían a algunas personas ya que no tenían que estar embarazadas, ni tener hijos. Ahora, hasta se eliminó la condición de que las participantes sean “mujeres de nacimiento” para ser “mujeres en el DNI”. También, se dejó de utilizar la corona y la capa “porque no son parte de la identidad de la provincia ni de Argentina”, precisó la ministra de Turismo y Cultura.

Así es que esta edición se verá renovada, distinta debido a las novedades y cambios que hubo pero con mujeres empoderadas, con ganas de transmitir sus proyectos y de difundir los atractivos y las tradiciones de la provincia.

Fuente: Infobae.