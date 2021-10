Las Estrellas, el equipo solidario de fútbol femenino que necesita camisetas

Las Estrellas son un equipo de fútbol femenino de Pocito que el fin de semana pasado organizó un torneo para ayudar económicamente a la familia de un bebé enfermo. Las chicas tienen un problema, es que no tienen camisetas con las cuales identificarse. Por el momento utilizan las de los hombres del mismo club.

Jeremías es un niño de tres años que tiene cálculos en el riñón izquierdo. Hace poco fue operado y mientras se recupera y le realizan estudios debe permanecer internado en el Hospital Rawson. Su familia es de “bajos recursos”, por lo que se le complica afrontar los gastos que requiere el tratamiento. Con el objetivo de ayudar, el equipo de fútbol de femenino de la zona organizó un campeonato solidario.

Afortunadamente les fue bien y como muchos equipos se sumaron al torneo pudieron recaudar una suma de dinero que les permitió darle una mano a la familia de Jeremías. El padre del niño hace changas y su mamá se dedica a cuidarlo. Los ayuda su abuela, que es trabajadora rural. En esta complicada situación están y por eso Las Estrellas quieren seguir con la organización de eventos para colaborar con ellos.

El problema que tienen las jugadoras es que no cuentan con camisetas propias de su equipo. Juegan con las del conjunto masculino. Según contó a DIARIO HUARPE Berenices Díaz, una de sus integrantes, no cuentan con el dinero para comprarlas y desde el municipio les dicen que no se las pueden dar porque no son forman parte de ningún club.

Como hacen campañas solidarias para ayudar a Jeremías, no pueden realizar una propia para pagar la indumentaria. Debido a que quieren seguir en el juego y sentirse identificadas con sus colores y números, necesitan camisetas. Están a la espera de un gesto.

Contacto con Las Estrellas

2645591093, número de Berenices Díaz.