La situación económica que afronta el país afectó a distintos sectores. Tal es el caso de Mendoza que informó que su empresa olivícola más importante perdió la mitad de sus mercados por el cepo, pero, ¿cuál es la situación en San Juan?

Desde la Cámara Olivícola de San Juan informaron que, en la provincia, la olivicultura no ha perdido mercado. “Esto viene pasando desde hace un par de años. Si salís a buscar aceite de oliva en volumen, con seguridad no vas a conseguir y si no está es porque se ha exportado. Incluso ha habido un incremento en las exportaciones” aclaró su presidente, Gonzalo Lenzano

“El cepo causa dificultades en lo operativo, pero no traba ventas. Ha sido muy complejo por el tipo de cambio, pero no frenó ventas” aclaró.

Olivicultura en números

La olivicultura cubre un total de 86.000 hectáreas productivas en nuestro país, según el último censo. No obstante, según un relevamiento realizado por la Federación Olivícola Argentina en 2022, en los últimos años se abandonaron o reconvirtieron a otros cultivos 19.000 has por motivos climáticos o de rentabilidad.

Es importante destacar que los informes de 2023 se darán a conocer en el mes de abril.

San Juan cuenta con un total de 15.000 hectáreas de olivos, de las cuales el 90% de la producción está destinada a aceite y el 10% a mesa.

Problemas

Durante este ciclo, el sector debió enfrentar el aumento de costos internacionales de agroquímicos y fertilizantes, la traba en el ingreso de repuestos y equipamiento necesario, el desdoblamiento cambiario y el aumento de los costos de energía. No obstante, el aumento de los precios internacionales, debido a los efectos del cambio climático, que ha reducido la producción drásticamente en los productores tradicionales del hemisferio norte, que aún no cuentan con riego, ayudó a la rentabilidad del sector.

Empleos

La olivicultura ocupa aproximadamente 6.000 empleos permanentes y 43.000 transitorios durante la cosecha. Dichos empleos se encuentran distribuidos básicamente en las 4 provincias principales (San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca) fortaleciendo el arraigo y las economías regionales.