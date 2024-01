Tras las subas en el precio del combustible, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan estimaron una gran baja en las ventas de este producto que se acumulará durante el primer mes del año. Miguel Caruso, presidente de la entidad, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó la situación. En comparación con diciembre de 2023, las ventas cayeron un 27% y en enero estiman una disminución que rondará el 35%. Este hecho pone en riesgo el puesto laboral de los sanjuaninos.

Sobre estos posibles despidos, el presidente de la Cámara explicó: “Hoy no se puede hacer un análisis del tema porque la gente está de vacaciones, así que no se han registrados despidos de empleados en este momento, recién en marzo, cuando empiecen las clases, se va a replantear la situación, cuando estén de vuelta de vacaciones los operarios y usuarios”.

“Se va a poner muy complicado el tema de sostener las estructuras de las estaciones si no mejora las ventas” expresó Caruso.

El 31 de enero vence el impuesto interno a los combustibles y esto genera incertidumbre en el sector. “Si el gobierno decide aumentarlo, esto se va a ver reflejado en el precio de combustible, no sería porcentual sino directo. Hoy en día no sé si va a pasar o no, pero es el panorama que tenemos, se está analizando este tema. El año pasado no se actualizó en ningún momento el impuesto interno porque estaban congelados los precios de combustibles, ahora es decisión 100% del Gobierno si aumente el impuesto o no” dijo Caruso.

En detalle, el gobierno de Javier Milei tiene la posibilidad de aumentar el impuesto interno de combustible, lo cual tendría un impacto directo en el precio. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido un aumento y se espera que se tome una decisión a fin de mes. En relación con la posibilidad de mantener este impuesto para evitar un impacto adicional en el sector, se han planteado discusiones al respecto.

Por otro lado, desde la Confederación del Comercio de los Hidrocarburos de Argentina han solicitado una reunión con el gobierno para discutir la posibilidad de establecer un marco regulatorio de la competencia que establezca límites claros para las empresas del sector.