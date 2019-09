Las frases del Diez en su presentación en Gimnasia de La Plata

Tras su primer entrenamiento con el plantel tripero, Diego Armando Maradona dio una conferencia de prensa, en lo que fue su presentación ante la prensa como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata.Habló de su actualidad, del doping positivo, de la crisis en el país y de Claudio Paul Caniggia

1."Hoy me sentí en el cielo".

2. "Necesitaba vivir uno de los últimos años míos en mi país y después veo qué hago".

3. "La cancha siempre fue el desahogo de los domingos, pero últimamente es la brutalidad lo que mueve todo. Vamos a darle tranquilidad a la gente, que no se tenga que tirar abajo de un colectivo para llegar a un partido".

4. "A Gimnasia lo relaciono con Gustavo Ballas (NdeR: exboxeador argentino campeón mundial). Cuando Gimnasia pierde el campeonato con el gol de Mazzoni, este después no le hizo un gol ni a la mujer”.

5." El dóping del 94 no se lo cree ni un pibito de 5 años. Lo que pasa es que no vendían un billete y tuvieron que hacer que Argentina clasificara y fuera con Maradona. Cuando vendieron todo, dijeron: ´a este ya lo podemos limpiar´".

6. "A este país lo quiero sonriente, y no lo veo sonreír para nada. Les puedo asegurar que salimos a caminar con Rocío, pero hasta los negocios no tienen gente, hasta los almacenes están sin abastecimiento y eso no puede continuar. A los 5 años empecé a patear la pelota en Fiorito mío, hoy tengo 59 y no ha cambiado nada. Lo lamento por todos los argentinos".

7. "Dicen que el que tiene la bomba más grande gana, y los yankees la tienen".

8. "La gente está haciendo estragos para llegar a fin de mes".

9. "Spinelli que la meta también, porque el Cani (por Claudio Caniggia) lo recordamos por el gol a Brasil".

10. "Lo quiero mucho a Cani y sé que no está pasando un buen momento. Quiero aprovechar para mandarle un saludo enorme".

