Las infracciones a bares son principalmente porque no se cumple el distanciamiento

El 5 de septiembre los bares, cafés y restaurantes volvieron a abrir sus puertas con un protocolo sanitario para evitar la propagación de contagios. No obstante, no todos los locales lo cumplen por lo que han realizado varias multas.

Según informó el jefe de Medicina Sanitaria, Roque Elizondo, ya labraron cerca de 30 actas. “El 80% son por no cumplir con el distanciamiento, otro porcentaje se lo lleva que los clientes no utilizan el barbijo para ir al baño o cuando no están consumiendo”, dijo en diálogo con Radio Colón y Canal 8.