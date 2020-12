Las primeras vacunas contra el coronavirus ya están en Argentina 

A las 10:30 de este 24 de diciembre llegaron las primeras 300.000 dosis de vacunas Spuntik V contra el coronavirus a Argentina. Se trata de la noticia más esperada desde que inició la emergencia sanitaria, ya que solo la inmunización permitirá una vuelta progresiva a la normalidad.

De esta primera tanda llegarán 4.700 vacunas a San Juan, según anunció el gobierno nacional y fue confirmado por el local. Las primeras dosis serán para el personal de Salud y otros esenciales que se encuentran en la primera línea.

Tras el aterrizaje e inicio de la descarga y distribución de las dosis, hubo una conferencia de prensa en la que participaron el ministro de Salud Ginés Gonzalez, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el embajador de Rusia Dmitry Feokstistov. Los funcionarios celebraron la llegada de las dosis y pusieron en valor el acuerdo "país-país" por el que fue posible el ingreso de las primeras vacunas. Luego hubo una conferencia de prensa donde los dos argentinos respondieron preguntas de los medios locales.

El primero en hablar fue Cafiero, quien puso el foco en que se trata de un momento histórico y "muy emotivo para la mayoría de los argentinos que queremos salir adelante y que confiamos en este día". El jefe de ministros explicó que el arribo de las dosis tuvo que ver con "acuerdo país-país" y detalló que para llegar a este punto Argentina y Rusia han reforzado sus relaciones internacionales y "estrechando las relaciones con el pueblo ruso y con el Centro Gamaleya".

La conferencia se hizo en el mismo aeropuerto de Ezeiza

Gines González Garcia también festejó esto, pero dejó en claro que no es momento de relajar las medidas de distanciamiento e higiene. "La vacuna tiene que ser un estímulo para que nos cuidemos, pero en cambio se ha disparado una especie de no comportamiento. Hasta que no tengamos muchos vacunados no vamos a estar exentos de volver a escenarios difíciles", explicó el ministro.

Además, fue consultado por los periodistas que se encontraban en el lugar por la seguridad y eficacia de la vacuna rusa. González explicó que "lo primero que se aprueba en vacuna es su seguridad, que no haga mal, eso es en la Fase 1. Después viene asegurar que sea eficaz y de eso se trata la Fase 3 que ninguna vacuna del mundo ha cumplido totalmente y por eso se habla de porcentajes del 90 al 95 por ciento de eficacia. Pero también hay que tener en cuenta que se trata de una situación excepcional".

