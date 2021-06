Las propuestas de Garbarino para el rectorado: carrera de medicina, dirección de discapacidad y escuela de oficios

La candidata a rectora de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Rosa Garbarino, visitó el programa de Yo Te Invito, que se emite todas las tardes de lunes a viernes en Canal 5 Telesol, donde contó sus propuestas para la Casa de Altos Estudios, a pocos días que se desarrollen los comicios. La creación de la carrera de medicina, la dirección de discapacidad y la escuela de oficios, entre las más importantes.

Entrevistado por el conductor y periodista Facundo Merenda, la decana de la Faculta de Filosofía contó en primer lugar que desde su espacio, Pruralidad y Compromiso, apuestan a que la comunidad educativa vaya a votar. “Generalmente en las elecciones va a votar el 60 o 70% del padrón electoral, pero creemos que este año va a ser menor”, dijo Garbarino. Luego destacó: “Es importante que vayan a dar un voto a una opción”, invitando a los universitarios a que elijan a sus representantes el jueves 10 de junio.

Posteriormente, la candidata a rectora hizo referencia al desgaste que produjo la demora de las elecciones por la pandemia. Dijo que “ha desgastado bastante” llevar un año más de gestión y sobrellevar el 2020 para que no haya deserción de los alumnos universitarios. Destacó que hubo un “doble trabajo” con la implementación de la virtualidad y que hubo poca dedicatoria a la campaña.

Luego la decana explicó que la propuesta de Pluralidad y Compromiso se basa en dos años de trabajo en los que detectaron toda la problemática de la UNSJ.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

“La idea es hacer un observatorio de graduados con la universidad, con una relación directa con los colegios profesionales, que no han sido muy tenidos en cuenta por la Casa de Altos Estudios”, así empezó a explicar sus propuestas para la UNSJ, la decana Garbarino. Después, añadió: “Hemos unido lo que es la participación de los colegios profesionales con nuestra propuesta de centro de graduados y fundamentalmente lo hemos unido con las bases del Acuerdo San Juan porque allí se han determinado cuáles son los perfiles de los profesionales que necesita la provincia”. “De esta forma llegamos a la conclusión de que debemos fortalecer carreras realmente grandes de grado y posgrado. Nuestra principal propuesta es crear la carrera de Medicina”, sentenció.

"En principio los otros candidatos nos criticaban argumentando que no conocíamos la temática y diciendo que 'cómo yo siendo una profesora de Historia podía hablar de la carrera de Medicina', comentó Garbarino. "Nosotros nos basamos en el proyecto de la Escuela de la Salud, que tiene una estructura y posteriormente llamamos a especialistas para trabajar, nos conectamos a nivel nacional y provincial y la respuesta fue un impulso enorme. Nos dijeron que si proponíamos una carrera de Medicina en una universidad pública y gratuita, y estando en plena pandemia, se imaginan que va a tener la primera prioridad de fondo", agregó.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Luego, la candidata habló de otra de sus propuestas: “Es un gran compromiso para nosotros crear la Dirección de Discapacidad porque en la universidad no existe. Está la Comisión de Discapacidad, pero no puede derivar y la gente que trabaja ahí lo hace con un voluntariado enorme". "Necesitamos crearla porque tenemos muchos alumnos, docentes y no docentes con discapacidad. Para poder darles las herramientas pedagógicas para que pueda transcurrir de forma exitosa su camino por la universidad", argumentó la docente.

Finalmente habló de su proyecto de una escuela de oficio, que va de la mano de lo que pide el Ministerio de Educación de la Nación: “Hay que educar para el trabajo”. “Hay un doble beneficio con esto: por un lado lo estás certificando al oficio y por otro lado evitamos la tercerización porque certificas al personal no docente para que trabaje como gasista o electricista, que también le sirve por afuera de su trabajo”, explicó.

Por fuera de las propuestas, Garbarino comentó que la campaña de las elecciones fue muy agresiva y de doble discurso porque los candidatos hablaron de la paridad de género, pero hay en los otros espacios más candidatos varones que mujeres y se ensañaron con Pluralidad y Compromiso por el hecho de que la candidata a rectora es mujer.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Luego explicó que los candidatos no entendieron los códigos que hay que mantener en la política y hubo mucha falta de respeto. Sin embargo, dijo que en caso de ganar convocará a todos los espacios para trabajar en conjunto porque se viene una universidad muy complicada con graves problemas económicos.

“En mi espacio nos nutrimos con el pensamiento del otro. Queremos una universidad diferente y tenemos gestión para mostrar. Me quedomuy tranquila que desde el lugar que estuve siempre trabaje para la educación”, cerró Rosa Garbarino.