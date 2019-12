Lavagna celebró el llamado a la unión de los argentinos y dijo tener "esperanza de un futuro mejor"

El ex candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, celebró hoy el llamado del presidente Alberto Fernández a la unión de los argentinos y sostuvo que los propósitos enunciados en su discurso de asunción de mando "permiten abrigar la esperanza de un futuro mejor".



También destacó "las formas respetuosas" que tuvieron en la ceremonia de traspaso de mando y la ceremonia religiosa de este domingo en Luján, tanto por parte de las autoridades salientes como de las entrantes.



"Los propósitos enunciados por el presidente que asumió, en especial la unidad de los argentinos, y las formas respetuosas que se prodigaron las autoridades salientes y las entrantes en la transmisión del mando y en Luján, permiten abrigar la esperanza de un futuro mejor", expresó Lavagna en Twitter.



El domingo pasado Lavagna se sentó en la primera fila de asientos frente al altar de la misa por "la unidad y la paz" a la que convocó la Conferencia Episcopal Argentina en Luján, y de la que participaron Fernández, el entonces presidente Mauricio Macri y el resto de sus respectivos gabinetes.



En esa oportunidad, el ex ministro de Economía entre 2002 y 2005 se ubicó al lado del jefe de Gabinete de Fernández, Santiago Cafiero, un lugar mucho más importante al que el actual presidente le asignó al resto de sus colaboradores y ministros.



Días atrás, el ex diputado nacional e hijo de Lavgana, Marco Lavagna, fue designado para asumir al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), un lugar clave para mostrar transparencia en el manejo de información y datos públicos.



Durante las últimas semanas se había especulado con la participación de Lavagna en el gabinete presidencial o como presidente del Consejo Económico y Social, en el que Fernández propuso que se discuta entre distintos sectores de la comunidad el futuro de diversas políticas públicas.



Sin embargo, en diálogo con Télam, Lavagna negó que vaya a aceptar algún cargo en el gobierno de Fernández, aunque sí, dijo, está "dispuesto a colaborar cada vez que me llamen para consultarme lo que necesiten".