Lavagna consideró que para salir de la crisis "hace falta empujar hacia arriba el consumo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, afirmó hoy que para salir de la crisis económica hace falta "empujar hacia arriba el consumo y ayudar a las pymes a que vuelvan a producir y a generar empleo".



Lavagna, su compañero de fórmula, Juan Manuel Urubey, y el candidato a gobernador bonaerense, Eduardo "Bali" Bucca, mantuvieron una reunión en el Arzobispado platense junto a moseñor Victor Fernández.



Tras el encuentro, el ex ministro de Economía precisó que con el arzobispo se habló de la situación social de la Argentina, recordó que la Ley de Emergencia Alimentaria fue una propuesta de su partido y le pidió al Gobierno "que cumpla" con esa norma.



Lavagna expuso que "en su momento salimos entre todos, no hay magia ni una persona que arregla individualmente las cosas; hay que convocar a toda la sociedad, generar un diálogo".



Destacó también el "importante rol de la Iglesia durante 2002 con el Diálogo Argentino, en cabeza del entonces cardenal Jorge Bergoglio" y pidió "reconstruir una situación de ese tipo".



"Hay una tercera vía, que es la de Consenso Federal: en lo político con la idea de juntar voluntades y no encerrarse; y con una visión distinta en la economía", describió.



Recordó que en el coloquio de IDEA "algunos empresarios plantearon la idea conservadora de que primero se estabiliza (la economía) y luego se crece, pero no es así: primero se pone en marcha la economía y después se produce la estabilización".



Luego rechazó formar parte de un eventual gobierno de Alberto Fernández en caso de no ganar las elecciones, pero reconoció estar "abierto al diálogo", y apuntó que "como espacio político vamos a dialogar si hay invitación".



Además, Lavagna dijo que "en un país que no crece, nadie se salva y hoy vemos la 'teoría de la frazada corta' en la que cada uno tira de una punta cuando lo que hay que hacer es agrandar la producción y generar empleo".



Urtubey expresó que el cierre de la campaña se llevará a cabo en la provincia que gobierna, Salta, con el objetivo de "plantear la visibiliad de otra Argentina diferente a la que se vive en la ciudad de Buenos Aires, porque el país es más grande que esa ciudad aunque las políticas públicas no lo determinen así" y añadió que "queremos mostrarle a la Argentina que queremos una real integración".



Opinó que la grieta no se pudo cerrar "porque la atracción de los dos polos sigue siendo fuerte, hay una tácita sociedad entre el macrismo y el kirchnerismo, ambos se necesitan y se retroalimentan".