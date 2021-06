Le dieron el alta a la ministra de Salud, Alejandra Venerando

El Gobierno de San Juan anunció este domingo que le dieron el alta médica a la ministra de Salud de la provincia, Alejandra Venerando. De acuerdo a informes oficiales, la funcionaria aún no se recuperó del todo de su cuadro de coronavirus, pero sus parámetros de salud permiten que siga con su recuperación en su domicilio.

En el parte de prensa que da cuenta sobre el estado de salud de la ministra consignan que Venerando, recibió el alta del CEMEC, donde permanecía internada en Área Clínica Covid.

Luego agregan que la responsable de la cartera sanitaria "presenta buena evolución". La ministra fue internada proque presentaba dificultades respiratorias, pero en las últimas horas dejó de necesitar oxígeno de manera continua, lo que significó un importante avance en su cuadro.

A esto se suma que la funcionaria se encuentra afebril y está "hemodinámicamente compensada". Todos estos factores ayudaron a que se permita que se vaya de alta para que siga recuperándose en su domicilio con el tratamiento médico correspondiente.

El martes 1 de junio se supo que Venerando se había contagiado de coronavirus. En ese momento las fuentesoficiales daban cuenta de que la ministra estaba cursando la enfermedad con síntomas, pero en ese momento no era necesario internarla.

Solo 72 horas después, el viernes 4 de junio, los médicos aconsejaron internar a la funcionaria.

Hace poco, el 17 de abril del presente año, Venerando estuvo aislada durante algunos días debido a que era contacto estrecho de una persona con coronavirus. En esa ocasión, no presentaba síntomas, pero cumplía con la definición de contacto estrecho.

Esta será la cuarta vez que la ministra deba aislarse. No obstante, ahora sí está cursando la enfermedad. Mientras que, en ocasiones anteriores debió aislarse de forma preventiva en su domicilio por ser contacto estrecho. La primera vez fue el 20 de octubre de 2020, luego que una trabajadora del ministerio que trabaja junto a la ministra diera positivo y Venerando era considerada contacto estrecho. La segunda vez fue el 26 de enero del 2021 , tras haber viajado a Buenos Aires para una reunión con Carla Vizzoti, quien acababa de asumir como ministra nacional. En ese momento no fue necesario que hisoparan a la sanjuanina, ya que no había estado cerca de su par nacional sin barbijo. La tercera, fue la mencionada anteriormente, el 17 de abril del 2021.