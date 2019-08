Le ofrecieron a Nicole Neumann ser candidata a diputada

La grieta está en varios ámbitos y en épocas de elecciones, se ha popularizado la práctica donde los partidos políticos buscan caras conocidas por la gente para que formen parte de sus listas. Nicole Neumann es una de la preferidas debido a su militancia en contra del aborto legal.

"¿Es cierto que un partido político te ofreció ser candidata a diputada?", le preguntaron en "Nosotros a la mañana". La modelo confirmó la información y agregó detalles: "Es verdad, pero por ahora la política no es algo que me interese. ¡Por ahora! Hay un hueco en la parte ambiental y el maltrato animal. Obviamente, me encantaría poder hacer algo productivo, pero no es mi intención para nada entrar en la política hoy. Si pudiera aportar en algo en la parte del cuidado ambiental, el maltrato animal, Pro Vida…".

Su compañero, Gastón Marote, reveló quiénes fueron los que le propusieron entrar en política: Juan José Gómez Centurión del frente NOS y Cornelia Schmidt-Liermann, de Cambiemos.

Además, expresó que la modelo se molestó mucho con Gomez Centurión cuando felicitó a los gauchos que echaron a los rebencazos a los militantes veganos de La Rural. Neumann asintió, aunque aclaró: "La propuesta fue previo a eso. Ya se presentaron las listas y yo no acepté".