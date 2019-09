Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen a Fernando Pasrtorizzo dio a conocer que recibió varias propuestas para filmar una película pero aún no dijo estar interesada en ninguna de ellas.

Galarza aseguró que hay algunas productoras que querían realizar una ficción sobre el crimen de su novio, ocurrido la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú. Por el mismo, ahora está tras las rejas en la Unidad Penal Nº 6 de la cárcel de mujeres de Paraná.

Nahir precisó que las propuestas le llegaron pero "el año pasado" y dijo que si no cuenta con su aprobación o la hacen “sin hablar” con ella, el contenido será "todo mentira".

Aún no está interesada en el film ya que "no quería contar nada" por eso se preocupó. "Capaz que ya lo están haciendo y yo ni me enteré", manifestó.

