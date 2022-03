Le robaron la bici a su hermano con discapacidad y pide ayuda para encontrarla

Una sanjuanina comenzó a través de las redes sociales la búsqueda de su bicicleta que el día jueves 3 de marzo le robaron a su hermano con discapacidad en las calles de Concepción, en Capital.

Se trata de Nahir Casivar quien contó a DIARIO HUARPE que el robo fue el jueves 3 de marzo, día en el que le pidió a su hermano que fuera a comprar tomates a la vuelta de su domicilio, en Juan Jufré y Caseros. Él es menor de edad y tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) así que fue acompañado por el hijo de Nahir.

En un momento, ambos entraron a comprar y dejaron la bicicleta afuera del comercio. No pasaron ni dos minutos cuando un ladrón pasó y se las robó. Las cámaras del lugar grabaron el momento del hecho ilícito, pero por el ángulo en el que estaban no se llega a ver la cara del delincuente.

“Tengo la Comisaria 2º a tres cuadras y la Policía tardó una hora en llegar. Me cruce la camioneta de un policía que me dijo que no podía hacer nada porque era de Iglesia. Llamé a la 2º y me dijeron que ya me mandaban un móvil, pero al final estuvimos una hora esperando, ni siquiera pudieron seguir al ladrón”, comentó Nahir.