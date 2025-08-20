Leagues Cup: hora, formaciones y cómo ver Inter Miami vs. Tigres

Un duelo de gigantes sacudirá el Chase Stadium de Fort Lauderdale este miércoles a las 21, cuando el Inter Miami reciba a Tigres en un choque por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Con la mira puesta en el codiciado trofeo, las Garzas, impulsadas por la presencia estelar de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, buscarán dar un paso más hacia la gloria en un encuentro que promete emociones fuertes de principio a fin.

El equipo de Florida llega a este crucial enfrentamiento con el ánimo en alto, tras haber superado con solvencia a LA Galaxy con un marcador de 3-1. Esta victoria no solo les permitió dejar atrás la reciente derrota ante Orlando City en el clásico, sino que también consolidó su buen momento y su ambición de llegar a la final. El conjunto dirigido por Javier Mascherano se muestra sólido y con un claro objetivo.

Enfrente tendrán a un Tigres que viene de una dura caída por goleada 3-1 contra el América en su propio estadio. A pesar de este traspié, los felinos son un rival de peso y saldrán a la cancha con la intención de revertir su suerte y demostrar por qué son uno de los equipos más respetados de la Liga MX. El encuentro se transmitirá en directo a través de Apple TV y Disney+, para que los aficionados no se pierdan ni un solo detalle.

Duelo clave para el Inter Miami de Lionel Messi

Para el Inter Miami, se perfila una alineación de lujo con Óscar Ustari en el arco y la defensa compuesta por Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen y Jordi Alba. El mediocampo contará con la calidad de Rodrigo De Paul y Sergio Busquets, junto a Tadeo Allende y Telasco Segovia, mientras que el ataque estará a cargo de los letales Lionel Messi y Luis Suárez.

Por el lado de Tigres, el técnico Guido Pizarro pondría en cancha a Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata y Jesús Garza en la defensa. El mediocampo lo conformarían Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán y Ozziel Herrera, para dejar la ofensiva en manos de dos referentes de peso: André-Pierre Gignac y Ángel Correa.