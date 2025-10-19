Huarpe Deportivo > Final de un sueño
Argentina cayó 2-0 ante Marruecos y se quedó sin la Copa del Mundo Sub 20
Por Germán González
Este domingo 19 de octubre de 2025, Argentina no pudo alcanzar la gloria en el Mundial Sub 20. En la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, la Albiceleste cayó 2-0 ante Marruecos, que conquistó por primera vez el certamen juvenil de la FIFA.
El delantero Mohamed Zabiri, figura del Famalicao de Portugal, fue el héroe de la jornada al marcar los dos goles del encuentro. Con gran efectividad, el atacante marroquí aprovechó las chances que tuvo y selló el triunfo que inscribe a su país en la historia grande del fútbol juvenil.
El conjunto dirigido por Diego Placente nunca logró imponer su juego ni encontrar los caminos para revertir el marcador. Pese a los intentos de sus principales figuras, el equipo se vio superado por la intensidad y la solidez defensiva del conjunto africano.
Con esta derrota, Argentina se quedó a las puertas del séptimo título mundial de la categoría, que le hubiera permitido ampliar su ventaja sobre Brasil (5) como el máximo ganador histórico del certamen. Por su parte, Colombia completó el podio tras vencer a Francia en el partido por el tercer puesto.
Marruecos, en tanto, celebró su primera estrella en el fútbol juvenil y escribe una página dorada para el continente africano.
