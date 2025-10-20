A raíz de un hecho de robo cometido en La Bebida, por parte de dos sujetos, entre ellos un prófugo del Servicio Penitenciario Provincial, ambos fueron condenados, aunque uno quedará libre, el otro (quien estaba prófugo) tendrá unificación de pena y pasará cinco años preso.

La Justicia de San Juan dictó una rápida condena en el marco de un procedimiento de Flagrancia contra dos sujetos que perpetraron un robo en el departamento Rivadavia, en la madrugada del pasado 15 de octubre. La sentencia reveló que uno de los delincuentes resultó ser un prófugo del Servicio Penitenciario Provincial, quien deberá afrontar una unificación de pena que extenderá su estadía tras las rejas a cinco años. El otro implicado recibió una pena de dos años, que, por el tipo de condena, le permitirá recuperar su libertad próximamente.

Publicidad

Esta gran cantidad de atrículos de higiene personal fue secuestrado a los ladrones.

El hecho se desencadenó cerca de las 4.50 de la mañana en el Lote Hogar N° 20 de la localidad de La Bebida. Vecinos de la zona alertaron a la Policía a través del sistema de emergencias 911. La comunicación precisó que dos hombres habían ingresado a una vivienda, aprovechando la ausencia de sus propietarios. El accionar rápido y coordinado de los residentes resultó fundamental para el éxito del procedimiento policial.

Inmediatamente, efectivos de la Comisaría 34° fueron comisionados al lugar señalado. El personal interviniente estuvo compuesto por el Oficial Agustín González, el Oficial Axel Miranda Axel, el cabo 1° Héctor González y el Agente Alexander Pizarro. Al arribar al sitio, los uniformados constataron la situación denunciada.

Publicidad

Los agentes lograron la aprehensión de los dos sujetos señalados a escasa distancia del domicilio damnificado. Los ladrones intentaron evadir al personal policial, pero la acción rápida de los oficiales impidió su huida. Al momento de la captura, los delincuentes cargaban consigo una importante cantidad de elementos que habían sustraído de la vivienda, entre los que se contabilizaron objetos de uso personal y de limpieza. El material se encontraba envuelto de manera precaria en manteles.

El prófugo del Penal al momento de ser esposado y listo para ser trasladado a sede policial a primera hora de la mañana.

Una vez neutralizados y trasladados a la comisaría, los aprehendidos fueron identificados. Se trata de Facundo Soria, domiciliado en el departamento Rawson, y de Leandro Raúl Arguello, un sujeto con residencia en Pocito que mantenía un pedido de captura activo y se encontraba prófugo del Servicio Penitenciario Provincial. La detención de Arguello significó no solo la resolución del robo en La Bebida, sino también la captura de un evadido de la Justicia.

Publicidad

Con las pruebas recabadas y los detenidos a disposición, la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad encabezó la investigación y promovió el juicio oral en Flagrancia. La celeridad del proceso condujo a una condena inminente para ambos imputados.

El Tribunal resolvió imponer una pena de dos años de Prisión para Soria, mientras que para Arguello, la pena ascendió a cinco años de prisión, en el marco de una unificación de la condena que incluyó el tiempo pendiente de cumplimiento por su condición de prófugo. De este modo, Soria obtuvo una pena que le permitirá obtener la libertad en el corto plazo, dependiendo de las condiciones de cumplimiento, mientras que Arguello deberá permanecer en el penal para saldar su deuda con la Justicia por el extenso período de cinco años.