LeBron James reacciona tras muerte de Kobe: “Prometo continuar tu legado”

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

LeBron James, astro de la NBA y Los Angeles Lakers, reaccionó anoche y emitió la primera declaración pública tras la muerte de su par Kobe Bryant, advirtiendo en sus redes sociales que promete “continuar el legado” no sólo en la franquicia californiana sino también en la actividad basquetbolística.



“Prometo continuar tu legado, hombre!!!. Tu significas mucho para todos nosotros, especialmente para la 'Lakers Nation'”, escribió el alero, de 35 años, en referencia a las enseñanzas que deja el fallecido deportista.



Bryant, de 41 años, símbolo de la NBA e ícono particular de los Lakers, falleció en la mañana del domingo, como consecuencia de un accidente aéreo, en el que también perdió la vida una de sus hijas, Gianna, de apenas 13 años.



“Siento roto el corazón y estoy devastado mi hermano”, aseguró el ex jugador de Cleveland Cavaliers y Miami Heat.



James, quien utiliza la camiseta número 23 del equipo angelino, superó en la noche del sábado una marca que había instruido Kobe, en referencia a puntos anotados a lo largo de su carrera (33.655 tantos contra 33.643).



Al haber superado ese record, que lo dejó en la tercera posición histórica de máximos goleadores de la NBA, James confesó haber recibido una llamada de felicitación de la apodada 'Mamba Negra'.



“Justamente escuchaba tu voz en la mañana del domingo, cuando viajaba de Filadelfia a Los Angeles. Jamás me imaginé que esa iba a ser la última conversación que íbamos a tener”, resaltó.



“Por favor dame la fuerza suficiente desde los Cielos y cuídame. Yo me encargo aquí, hasta que nos volvamos a ver, hermano” expresó James.