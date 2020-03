Leonela Yúdica se prepara para su novena defensa

La campeona mundial peso Mosca de la Federación Internacional de Boxeo, Leonela Yúdica, continúa su preparación de cara a lo que puede ser su novena defensa, aunque aún no hay detalles definidos sobre rival, fecha o sede de la pelea.

Más allá de trámites administrativos y de organización, la sanjuanina sabe que no puede parar y por ello es que diariamente cumple con su rutina de entrenamiento.

Dentro de esa preparación, se cuenta con la presencia de la boxeadora chilena Daniela Asenjo, quien en el mes de abril peleará por el título mundial Súper mosca de la AMB. Nacida en Valdivia, la trasandina es –sin dudas- una exigente prueba que a diario tiene Leonela y que eligió nuestra provincia para la etapa final de su preparación para la pelea por el cetro mundial.

Cuenta Leonela: “Son guanteos que me están sirviendo muchísimo los que tengo con Daniela. Esto me ha permitido lograr un buen ritmo que he ido intensificando, ya que ella venía entrenando y con buena preparación, por lo que me ha exigido bastante, lo que, en definitiva, ha sido una ayuda mutua.

Además, también entreno con Gabriela Páez, que fue doble medalla de oro en los Juegos Evita y también me ayuda mucho. Hacemos un gran trabajo de preparación en la parte técnica y en la física.

Mis entrenamientos son lunes, miércoles y viernes desde las 6.30 horas con el profesor Alejandro Moreno y martes y jueves complemento con natación y trote. La parte de natación la realizo con la profesora Silvia Maldonado.

Tengo la expectativa por una definición en cuanto a mi próxima defensa y si la haré en San Juan o no. Es algo que debo definir para que mi promotora (Carolina Duer) pueda trabajar por un combate aquí o en el exterior”.

Así vive el día a día la campeona Leonela Yúdica, con intensidad, entre su entrenamiento diario y su rol como concejala del departamento Chimbas.