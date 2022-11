México y Polonia igualaron sin goles por la primera jornada del Grupo C, el mismo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Si bien el Tri -dirigido por Gerardo Martino- fue más peligroso, fue el combinado europeo, a través de la sanción de la pena máxima, el que contó con la chance más peligrosa para abrir el marcador. Sin embargo, Robert Lewandowski no pudo aprovecharla y ayudó a la Albiceleste, que tuvo un inicio complicado al caer 2-1 ante Arabia Saudita, ya que depende de sí misma para clasificar.

A los 15’ minutos de comenzado el complemento, el delantero de Barcelona ingresó en el área rival y, para impedir que defina ante la salida de Guillermo Ochoa, Héctor Moreno lo sujetó de la camiseta. A instancias del VAR, el australiano Chris Beath señaló el punto penal.

Una vez posicionado para rematar, el exBayern Múnich dio un breve repiqueteo y abrió el pie, pero el remate no fue del todo esquinado, lo que le dio vida al capitán mexicano, que se tiró a ese mismo palo. De esta manera, Lewandowski no pudo continuar con una racha de diez penales consecutivos anotados con su selección, con la cual no fallaba uno hace más de 12 años.

Dinamarca no pudo con Túñez

Dinamarca y Túnez abrieron el juego en el grupo D con un empate 0-0 en el que las grandes figuras estuvieron en los arcos. Kasper Schmeichel sostuvo a los daneses bajo los tres palos, sobre todo en la primera etapa, mientras que Aymed Dahmen fue el estandarse desde la valla de los tunecinos.

El campeón Francia largó goleando

El campeón del mundo tuvo un debut muy convincente, especialmente en la faceta ofensiva. Así, Francia arrasó con Australia y pese a que arrancó mal, lo dio vuelta y goleó 4 a 1. Craig Goodwin abrió la cuenta pero Olivier Giroud en dos oportunidades, Adrien Rabiot y Kylian Mbappé se encargaron de poner las cosas en su lugar.