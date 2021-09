Liberaron a la madre del niño de cinco años que cayó de un tercer piso

En la tarde de este miércoles se llevó a cabo una audiencia, denominada control de detención, en marco a la causa del niño de cinco años que cayó del tercer piso de un edificio, mientras su mamá no estaba. La mujer fue arrestada por el presunto delito de abandono de persona, pero un día después quedó en libertad debido a que los informes para saber si existió o no demorarán en estar, aseguraron fuentes calificadas a DIARIO HUARPE.

También se tuvo en cuenta que la mujer está cursando por un embarazo de tres meses y que el niño, que fue dado de alta en el hospital Guillermo Rawson, pregunta por su madre. La Dirección de Niñez está averiguando cómo es la relación entre la docente de 37 años y su hijo, si lo dejaba solo para ir a trabajar, como aseguraron algunos de sus vecinos. Justamente, estos informes tendrán un tiempo prolongado para ser terminados.

La dirección, que depende del Ejecutivo determinó, que durante la investigación, el pequeño se quede con un tío. Mientras tanto puede ver a su madre, aunque no quedarse con ella, según confirmaron las fuentes del caso a este medio. Por ahora no existe una orden de alejamiento, que puede venir o no cuando un Juzgado de Familia tome cartas en el asunto.

El caso por abandono de persona contra la mujer aún no se formalizó, por eso la mujer no declaró y dio su versión de los hechos ante la jueza Verónica Chicón. Esto podrá ocurrir o no dentro de unos 15 días. Todo está sujetado a lo que diga Niñez. Por ahora la posible existencia del delito no se acredita y la mujer ya dejó los calabozos de la Comisaría 3º donde estuvo casi un día.

Este martes, el susto invadió a los vecinos del complejo de departamentos Ángeles. El edificio de la Avenida Ignacio de la Roza 483 oeste, se vio abordado por varios policías, bomberos y patrulleros. Es que un nene de cinco años se cayó de un tercer piso al salir por la ventana de su departamento, que daba al patio interno.

El pequeño se salvó de morir porque se precipitó sobre un tendedero y los alambres y sogas de este frenaron la brusca caída. El niño solo sufrió laceraciones en la frente, un hematoma en el tórax y traumatismos múltiples.