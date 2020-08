Licitación del transporte: finalmente, habrá competencia en 3 grupos de recorridos

El Gobierno provincial abrió este martes las ofertas de la licitación del transporte público de pasajeros y se conoció que solamente en 3 de los 14 grupos de recorridos que se ponen en juego habrá competencia, ya que se presentó más de una empresa. Uno ellos es el que involucra la línea que va de San Juan a Jáchal, otro incluye las que unirán Rivadavia y Santa Lucía y el tercero abarca la prestación del servicio en los departamentos Zonda y Ullum.

La licitación se da después de 15 años y es el punto de partida para renovar por completo el transporte público de pasajeros en la provincia, con el objetivo de hacerlo más efectivo. La administración de Sergio Uñac rediseñó los recorridos, instauró líneas principales y secundarias, corredores y conectores que van de norte a sur y este a oeste del Gran San Juan para reducir el tiempo de espera de los usuarios y que se puedan desplazar en forma más sencilla y rápida.

Las empresas que habían comprado pliegos de bases y condiciones eran 11 y las que finalmente presentaron ofertas son 10. La que desistió es Clasur, que de esta forma no formará parte del universo de prestadores del servicio de colectivos en la provincia.

Los grupos de recorridos que se ponen en juego son 14 y entre todos involucran a 117 líneas. En 11 no hará falta medir fuerzas entre oferentes, debido a que se anotó una sola empresa y basta con que cumplan los requisitos que exige el pliego de bases y condiciones para resultar adjudicataria.

Así las cosas, la empresa Mayo se postula en soledad en el grupo que nuclea a los recorridos en Rawson y Pocito, Alto de Sierra no tiene rivales por la zona de Santa Lucía, Nuevo Sur busca quedarse con la línea que llega hasta el departamento Sarmiento y la firma Albardón se quiere alzar con el servicio que va desde el departamento del mismo nombre a Chimbas. Además, El Triunfo no tiene competencia en su aspiración de seguir operando en 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo, lo mismo que Vallecito en Valle Fértil, Valle del Sol quiere la línea que va hasta Iglesia y el Triunfo va por la que llega a Calingasta.

La puja quedó reservada a los otros 3 grupos, debido a que cada uno cuenta con 2 aspirantes. En estos casos, el trabajo de la comisión de adjudicaciones del Ministerio de Gobierno será doble. Además de controlar que los oferentes estén a tono con los requisitos del pliego, tendrá que comparar las propuestas, elegir la que considere mejor y sugerirle a la autoridad política quién debe quedarse con el grupo en disputa.

Una de las pulseadas se dará entre las firmas Sotur y Vallecito, que buscan quedarse con el trayecto San Juan – Jáchal. El Triunfo y la UTE conformada por La Marina y La Positiva se miden por las líneas que circularán por el conector este – oeste (une La Bebida con Santa Lucía) y el corredor que va por Benavidez hasta la Plaza de Concepción. Mientras que la UTE mediará fuerzas con la firma Libertador por el servicio en Ullum y Zonda, además del corredor que unirá el Hospital Marcial Quiroga con el Rawson.

Las empresas que no tienen rivales en la licitación parecen estar encaminadas a no tener problemas para quedarse con la licitación, al menos que no encajen en las exigencias oficiales y el proceso tenga que declararse desierto y ser reeditado. En los grupos donde habrá competencia se juegan todo, porque la que pierda se queda afuera.

La tarea de análisis de las propuestas se calcula que se extenderá hasta septiembre, el Gobierno espera definir los adjudicatarios sobre finales de ese mes y firmar los contratos en forma inmediata. El corolario sería en enero de 2021, cuando el nuevo servicio se pondría en funcionamiento a pleno.

A saber

* En la zona del microcentro ya no habrá colectivos circulando. Lo harán sólo por las avenidas Rioja, Libertador, Alem y Córdoba.

* Es la primera vez que habrá un servicio de colectivo directo entre los dos hospitales más importantes de la provincia.

* Cuando se trate de un trasbordo, el Gobierno provincial analiza que el pasaje a pagar por el usuario sea más barato.