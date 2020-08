Limbo, la banda sanjuanina, participa en un disco internacional que homenajea a Cerati

Limbo, la banda de tecno-rock sanjuanina, forma parte de Gustavo Stereo, un álbum que homenajea a Gustavo Cerati y Soda Stereo que tiene el objetivo de difundir la obra del artista. Producido por Bela Records, cuenta con artistas de América Latina, Europa, Asia, Oceanía y Estados Unidos, y estrena este martes 11 de agosto, fecha en la que el artista habría cumplido 61 años.

Fabián Noriega, integrante de Limbo, comentó a DIARIO HUARPE que a finales del 2019 estuvieron por México con su álbum “Circunvalations” y previo “See you on the other side” y que desde aquel viaje quedó un puente que se materializó en proyectos y colaboraciones.

“Después de la gira que tuvimos por México seguimos en contacto con la gente de allá. En enero salió la idea de participar en un disco homenaje. Nosotros ya teníamos una versión, pero en esta ocasión la reversionamos y la arreglamos un poco para el álbum”, comentó.

El disco recorre la carrera solista de Cerati, además de su paso por Soda Stereo. En el caso de Limbo participa con una versión de Fue del disco Dynamo.

“Junto a Efrén Jiménez, el productor y creador de toda esta idea, hicimos una curaduría del disco. Escuchando los temas y viendo cómo podíamos mejorar la producción, más que nada en la parte técnica del sonido”, agrega.

También el disco contará con una versión de De música ligera donde participan todos los artistas del álbum. En esta versión, Fabián estuvo encargado de la mezcla, además de grabar el teclado y algunos coros.

“La influencia de la música argentina es importantísima: cómo tocamos, cómo producimos, sobre qué tocamos. A Cerati lo tienen como referente, casi que lo toman como propio”, amplía.

Participan en este tributo: El Mundo de Sofía de Cuba; Mad In Poland de Polonia y Reino Unido; Mono Zen, Pit Moreno, Mr. Jhomba, Trampa Mortal, Bultrago, Gasú Siqueiros, Aldo Muñoz y Kello González de México; Dizzy Espeche, Temporal, Emmanuel Cauvet, Mariana Viera Campbell y Limbo desde Argentina; Alice Quint de Colombia; Oriana Setz de Ecuador; 3 Golpes de Chile; Indra T.Syoji de Japón; Giuseppe Vorro deItalia; 18 Horas de Bolivia; Galzandorj de Estados Unidos, Pancho Campos de Polonia.