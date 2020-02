Limbo pone a San Juan en el mapa nacional con su disco "Circunvalations"

San Juan está viviendo un momento de gran crecimiento en cuanto a la escena musical. En esta ocasión el tecno rock pone en el mapa nacional a la provincia, es que Limbo ha sido postulado para los premios Gardel con su disco “Circunvalations”. Los Gardel destacan a lo mejor de la música nacional y son otorgados por la Cámara de Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), con altos estándares que cumplir, “Circunvalations” ha logrado ponerse a la altura.

Para saber más sobre el camino que los llevó y lo que vendrá DIARIO HUARPE dialogó con Fabián Noriega, miembro de Limbo.

Sobre la postulación, Fabián aclaró que este es un primer paso dentro de los premios pero al no ser algo buscado has sido una grata sorpresa. Nunca esperaron tal reconocimiento y cumplir los estándares para estar postulado ya lo toma como un logro.

“Circunvalations” salió a principios del 2019 y Noriega lo recuerda con cariño ya que gracias a este disco pudieron girar por Buenos Aires, Paraguay y México, incluso recuerda la sorpresa que se llevaron porque llegaron a hacer seis fechas y la recepción fue más que buena. “Circunvalations” transmite una vibra nocturna y bohemia, invita a deambular los tópicos de la noche. Dramático y misterioso y espacial, sensual por momentos combina la sonoridad del inglés y la poética del español, una propuesta distinta a la que proponen los algoritmos.

UN FUTURO NO MUY LEJANO

Los muchachos de Limbo tienen todo preparado para lanzar su quinto álbum, "See you on the other side" este 21 de febrero. Fabián adelantó que este trabajo tendrá 14 canciones de autoría propia , con la característica de colaboraciones de distintos artistas emergentes de la escena Latinoamericana .

El nuevo trabajo se podrá escuchar en las plataformas a partir de este 21 de febrero.

Entre ellos , Sibha de Brasil , Alice Quint de Colombia , Benegas band de Paraguay y Efrén Jiménez y La Majo de México. Además de las colaboraciones o featuring de músicos de San Juan , como lo son , Martin Guzmán , Emiliano Sánchez, Mariana Viera Campbell , David Hernández , Fernando Caballero (Córdoba).

El disco esta producido por el mismo Fabian Noriega, teclados y voz de Limbo, en FN studio y Desdemona Studio, de Córdoba), en guitarras y coros se encuentra Juan Manuel Vizcaino que también colaboró en este disco en la co-autoria de un par de temas (Dragón y We don´t hate ). El Arte de tapa es de Mariana Viera Campbell en fotografía y Andrés Navarro en compaginación digital.

El 22 de febrero se presentarán en la Noche del Rock en anfitetaro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria y 29 estarán en la noche final de la Fiesta Nacional del Sol junto a los Auténticos Decadentes.