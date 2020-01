LeoniL se abre camino en el reguetón y estrena su nueva canción “3 AM”

Hasta ahora el 2020 viene siendo el año de la música urbana, con el anterior debut de Selfie de Dogor, ahora llega LeoniL, cantante de reguetón, trap y rap que lanzó su segundo tema bajo el nombre 3AM.

Producido por Muga Music, montado por San Juan Audiovisual y con una base sampleada por el venezolano Doble Ache, LeoniL comienza a pisar fuerte en la escena local. Es que si bien hace 13 años que ha recorrido el camino de la música ahora, con redes, plataformas de video y música on demand, el artista va de lleno ha posicionarse en la música urbana sanjuanina.

El cantante de origen oriundo de Chimbas se mostró muy eufórico y agradeció a su familia y amigos, ya que estos son sus primeros pasos en la escena con un tinte más profesional. Al momento de estrenar el video lo acompañó con la leyenda “Gracias a gente que me sigue y me motiva a que saque más música. Les prometo que nunca bajaré los brazos y que esto recién comienza.” Esto se debe a que apunta a que sea una música que no solo sea bailable sino también a ser escuchada y esto se refleja en tratamiento que se le ha dado en postproducción a cada sonido.

La historia de LeoniL es una historia de amor al género y a la música en si, proyecta para este año trabajar más lo audiovisual y aprovechar para mostrar los paisajes sanjuaninos, además de hacer música para su gente.

Para seguir más de cerca su trabajo se lo pude encontrar en youtube o en Instagram en @rojasleonil.

3 AM UNA VUELTA A LAS RAICES DEL GÉNERO

En esta oportunidad, el cantante presenta una canción donde el cortejo es el eje. Con una atmósfera que rebosa erotismo gracias a la modelo Selena Mondaca, LeoniL regresa a las raíces del género con trabajos más crudos en el sonido pero con tiempos más marcados y eso se debe a que uno de sus referentes es Visco-C uno de los fundadores del género.

El corte 3 AM, recuerda a esas primeras composiciones que asomaban por fines de la década del 2000 pero con un toque moderno en los beats pero se aleja de los modismos centroamericanos para dar lugar a crear un “lenguaje sanjuanino”, según define el artista.

Si en algo destaca LeoniL es su voz por el poco retoque de autotune que recibe en medio de una tendencia a la artificialidad donde lo que acompaña el relato de amor, pasión y deseo.