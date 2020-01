Mateo Weichafe presenta "Colectivo", un tema indie con tonada rawsina

El paisaje urbano cada vez está tiñendo más el mundo sonoro de San Juan. Con cada canción, la escena local está construyendo su identidad. Ahora, desde Villa Krause, le toca a Mateo Weichafe militar el verbo hacer.

Weichafe estrenó hace unos días "Colectivo", un tema que nació hace cuatro años, se grabó en 2019 y lo tenemos entre nosotros este 2020. En diálogo con DIARIO HUARPE, Mateo contó que esta es la primera parte de un concepto, la próxima se titula “Lejura” y continuará esta historia de distancia, espera y ausencia.

Además “Colectivo” cuenta con la colaboración de Noelia de Kbsonia que no solo le suma su inconfundible color vocal, sino que convierte a la composición en una especie de diálogo.

Sobre el aspecto técnico cabe destacar que la producción musical corrió por parte de Lucas Orellano, Carlos Bola Vilaplana, MateoWeichafe, el arte de tapa es de Lucas Orellano al igual que su participación en el bajo, la batería es ejecutada por Gastón Vargas, las guitarras son de Agustín Diaz y Weichafe y por último, los Rhodes caen en los dedos de Victor Vilaplana.

“SI DIOS Y TODOS LOS SANTOS DE VILLA KRAUSE QUIEREN”

Con esta invocación el tema se inaugura, como en la odisea cuando homero llama a su musa. Pero no es el único paralelismo que se puede trazar entre la obra de Weichafe y la épica de Homero, porque la espera es un hilo que une ambas composiciones. El tema dice “Pareciera que me quedé esperando// que volvieras de tu viaje de verano.// Quedé aquí varado// en vos pensando.”, con esta estrofa el músico regala un himno a todos aquellos corazones que aún sostienen el recuerdo de lo que alguna vez fue pero ya no, como Argos esperando a Ulises.

Sobre la primera voz que hace la "invocación" , Weichafe contó que es la de su bisabuelo, esta recuerda con su tonalidad rawsina a cuando el poeta “Chiquito” Escudero leía, parece ser una constante en los poetas de San Juan.

Sobre la musicalidad se puede destacar que la cadencia del tema y su tiempo logran dibujar esa lentitud con las que las cosas suelen suceder en San Juan y, nuevamente, en la espera que se padece en la incertidumbre o la nostalgia. Es que el artista crea una atmósfera donde todo parece pasar en cámara lenta como si siempre se hablara en pretérito imperfecto aunque el tiempo del tema narra cosas en simultaneo a esa pausa.

Este es el nuevo trabajo de Mateo Weichafe, en el que se despega de su anterior obra, “El club de los perdedores” se lo más maduro musicalmente, si en el “El club…” se notaba un aprecio por el presente, en “Colectivo” y “Lejura” se percibe un juego con el tiempo. Distintos pero con una posibilidad de diálogo, ambos trabajos dejan el talento musical del artista.