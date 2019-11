Lipovetzky: "Cuando ocurre un golpe de Estado tenemos que ser muy claros, no hay grises"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional Daniel Lipovetzky (PRO-Cambiemos) pídió hoy "dejar de lado las diferencias" entre bloques "para aprobar un texto común" sobre la crisis institucional de Bolivia e insistió con que hubo "golpe de Estado".



"Cuando ocurre un golpe de Estado tenemos que ser muy claros, no hay grises. Cuando uno escucha que el jefe de las Fuerzas Armadas de un país hermano sugiere o exige la renuncia a un presidente, está claro que estamos hablando de un golpe de Estado", remarcó el electo senador provincial bonaerense.



Agregó: "Nuestro rol es ser muy claros con el repudio; no es ni el lugar ni la ocasión para enfrentamientos en el recinto. Tenemos que defender la democracia en la región y repudiar el golpe de Estado; no hay mucho más para decir".



"Para mi la definición de 'golpe de Estado' es innegociable e irrenunciable. Tenemos que ser muy claros en que no vamos a permitir nunca la injerencia de las Fuerzas Armadas", concluyó.