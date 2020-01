Llega Céliz en un All Boys que empató con San Telmo en amistoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero Milton Céliz acordó su regreso a All Boys, que hoy empató sin goles con San Telmo, de la B Metropolitana, en amistoso de preparación previo al retorno a la competencia oficial en el campeonato de la Primera Nacional de fútbol.



El ensayo se celebró en el estadio del club de Floresta y se dividió en dos períodos de 35 minutos cada uno.



Céliz, de 27 años y que integró el plantel albo que ascendió desde la B Metropolitana en la temporada 2018-2019, trotó alrededor de la cancha, mientras sus compañeros asumían el ensayo futbolístico.



El atacante, ex Arsenal y Gimnasia de Jujuy, procede de San Luis Quillota, de la segunda división del fútbol de Chile. Firmará su contrato este lunes y se integrará a la pretemporada que el conjunto del DT José Romero está desplegando en el hotel Howard Johnson de la localidad de Ezeiza.



El equipo titular de All Boys formó con Joaquín Pucheta; Nicolás Zalazar, Sebastián Martínez, Facundo Melillán y Gonzalo García; Alan Espeche, Sebastián Navarro, Marco Iacobellis; Brian Sarmiento; Lucas Aguero y Facundo Parra.



En la segunda etapa, Nicolás Igartúa ingresó por Aguero y Mirko Ladrón de Guevara hizo lo mismo por Navarro.



Por su parte, San Telmo, dirigido por el ex defensor albo, Pablo Frontini, alistó a Alan González; Lucas Arce, Sebastián Ibars, Agustín Deluchi y José Ramírez Agudelo; Adrián Marcos Fernández, Damián Toledo, Federico Freire y Axel Abad; Gianfranco Aparicio y Braian Benítez.



A segundo turno, y también bajo el régimen de un cotejo de 70 minutos (dos tiempos de 35 minutos), se enfrentaron ambos elencos alternativos. Y el triunfo correspondió al 'Candombero' por 1-0, con gol de Fabián Castillo.



En este encuentro, el equipo de All Boys nucleó a Nahuel Losada; Adrián Martínez, Isaac Monti, Lautaro Lusnig y Facundo Cardozo (Facundo Butti); Darío Stefanatto e Igartúa; Ladrón de Guevara, Ariel Lucero (Lautaro Guzmán) y Facundo González; Lucas Nicchiarelli.



En los próximos días podría quedar resuelta también la incorporación del zaguero central Matías Contreras, de último paso por Los Andes y con antecentes en Estudiantes de Buenos Aires.



El próximo amistoso de All Boys será este miércoles, a las 9.30, ante un combinado de jugadores libres, también en Floresta. Y el sábado 25 se medirá en el mismo escenario con Platense, otro equipo de la Primera Nacional.