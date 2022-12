¿Llegan? Las edades de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina se consagró campeón en el Mundial de Qatar 2022 e ilusiona más que nunca. Es por eso que muchos fanáticos ya piensan en la Copa del Mundo del 2026, la que tendrá a muchos que aún seguirán siendo jóvenes. Sin embargo, la duda más grande pasa por lo que hará a continuación Lionel Messi, quien no ha definido su futuro y pone en duda continuar varios años más en la "Albiceleste".

Las figuras de la Selección Argentina en esta Copa del Mundo fueron, sin dudas, Lionel Messi, Ángel Di María, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Estos apellidos coronaron una renovación que será inolvidable. A ellos se les suma Emiliano "Dibu" Martínez, quien se lució sin ser muy conocido al principio y terminó conquistando millones de corazones en todo el planeta. Sin embargo, varios consultan si podrán estar o no en la próxima cita mundialista.

Tras el partido, Rodrigo De Paul habló con TV Pública y expresó: "Los amo a todos los argentinos, estoy orgulloso de haber nacido ahí. Los dejamos en la cima del mundo, ojalá lo estén disfrutando tanto como nosotros. Lo logramos, sufrimos mucho... pero qué lindo que se siente. Nacimos para sufrir, esto es lo que nos curte, vamos a sufrir toda la vida pero esto no me lo voy a olvidar más".

"Me nace así, Dios me dio un don para estar acá y tener la posibilidad de ganar un Mundial con mi país que no tiene precio. No hay nada más lindo que esto. Mi familia en la tribuna: mi hija, mi mujer, mis hermanos, mis padres. Toda mi familia acá viéndome es algo que no voy a olvidar nunca más en mi vida. Me lo voy a llevar en el corazón", expuso, por su parte, Enzo Fernández luego de la consagración con la Selección Argentina.

Edades del plantel de la Selección Argentina en el 2026