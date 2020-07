Llegó desde Mendoza en bicicleta por las huellas clandestinas: lo aislaron 3 días después

Un sanjuanino de 26 años que estuvo en Mendoza en los últimos meses ingresó de forma ilegal a San Juan por una huella clandestina. Lo hizo el domingo, pero su accionar fue descubierto este miércoles.

El hombre es oriundo de Barreal, departamento de Calingasta. El domingo regresó a esa localidad en bicicleta por una huella de Uspallata que no está habilitada por lo que no hay controles de coronavirus como los que se realizan en los corredores seguros de El Encón, Bermejo y San Carlos. Quienes ingresan por ahí deben cumplir la cuarentena de 14 días en hoteles que ellos deben abonar. Como el acusado no fue detectado, se fue directamente a su casa.

Fueron los vecinos los que hicieron la denuncia en la jornada del miércoles así que al acusado y a sus padres, con quienes tuvo contacto, los aislaron.

Ahora esperan el resultado del hisopado que le hicieron a este sanjuanino en el Hospital de Barreal. Mientras que, a sus padres les harán el estudio este jueves. Además, las autoridades están investigando si hubo otros contactos estrechos para aislarlos y que, en caso de que tengan el virus, no lo propaguen.