Lo Celso y una historia sin igual: el nacimiento de su hija tras el gol de Messi a México

Las últimas declaraciones de Giovani Lo Celso no pasaron desapercibidas entre los fanáticos. El volante de la Selección Argentina habló en el programa Llave a la Eternidad de la TV Pública, en donde contó una historia más que conmovedora. El mencionado fue padre cuando la "Scaloneta" derrotaba a México en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, al cual no pudo asistir por lesión.

Al comienzo, Giovani destacó: "Estábamos viendo el partido acá contra México. Hace el gol Leo, lo empezamos a gritar y yo qué sé, y cuando nos damos vuelta, había roto bolsa acá. Creo que por el grito, la euforia y todo lo que habrá significado ese momento. Creo que Argentina en ese momento movió cielo y tierra, entonces llegó hasta acá y rompió bolsa. Fue en el medio del partido, hizo el gol Leo y nos tuvimos que ir".

"Me acuerdo que iba viendo el partido por el teléfono camino al hospital. El gol de Enzo (Fernández) lo miré desde el auto. Ya después entramos ahí y a la madrugada nació. Estuve presente todo el tiempo, es algo único, algo mágico, que la vida me permitió poder presenciar. Me acuerdo del partido y todo es emocionante", expuso luego Lo Celso, en relación al hecho que cambió su vida para siempre.

Estremecedor relato de Lo Celso

Para añadir, el volante de la Selección Argentina dijo: "Porque estás anímicamente en el peor momento de tu vida y nace tu hija, es como que volvés a renacer, a estar bien todos los días, a querer mostrarle toda tu felicidad. Que en un momento tan de mierda nazca tu hija fue algo increíble. Fueron muchas cosas que me dieron impulso para salir adelante. Cuando empiece a tener uso de razón y sepa todo lo que pasó en ese momento, en qué momento nació...".

"Se verá en la foto en el Monumental a upa mío y verá lo que vivió. Uno, en definitiva, sabe que es un privilegiado de vivir todo lo que es el fútbol. Por momentos estaba bien, pero había otros en los que me pasaban todas las cosas por la cabeza y me quedaba encerrado en el baño llorando y llorando porque no quería que me viera mal porque estaba en la fase final del embarazo. Como que trataba de comérmelo solo", sentenció Giovani Lo Celso.