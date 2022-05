¿Lo convenció? Mbappé asegura que habló con Messi antes de renovar con PSG

Luego de consagrarse campeón con el PSG y renovar hasta el 2025, Kylian Mbappé reveló los motivos de su decisión. Entendiendo que estuvo a un paso de convertirse en jugador del Real Madrid, el campeón del mundo en Rusia 2018 enloqueció a los fanáticos al comunicar que continuaría en la capital francesa. Por ello, en conferencia de prensa, reconoció que habló con Lionel Messi antes de tener que elegir.

“Tengo la convicción que puedo seguir creciendo en el seno de un club que tiene todos los medios para rendir al más alto nivel. Estoy también muy feliz de poder seguir jugando en Francia, el país que me vio nacer, crecer y desarrollarme profesionalmente”, dijo luego de convertir un doblete. Luego, Al Khelaifi indicó en la conferencia de prensa: “Es muy importante para el equipo y para los chicos. Que se quede Mbappé demuestra que su sueño era estar aquí y seguir ganando títulos en París. Tenemos uno de los mejores campeonatos del mundo y con él seguiremos en busca de nuevos objetivos: ganar, ganar y ganar”.

Después de eso, Mbappé afirmó: “Fue una decisión difícil de tomar para mí. Yo sabía que tenía que hablar de esto, pero tenía que tomarme mi tiempo para ello. Aún así, sabía que la presión no estaba sobre mí y yo lo que he hecho es refugiarme en mi fútbol. Me voy a limitar al fútbol, al juego, no tengo otras funciones. Todo el mundo sabe que quería irme antes porque era la mejor decisión en todo momento, pero ahora el contexto era diferente. No quería irme así de mi país, mi historia aquí no ha terminado, quiero ganar más cosas aquí”.

Kylian Mbappé extendió su vínculo con PSG hasta 2025

“Quería guardar el secreto y que fuera una sorpresa para todo el mundo. Tomé la decisión antes de decírselo al presidente y a Florentino Pérez. Tras arreglar los detalles del contrato se hizo oficial. Aún así le agradezco todo lo que han hecho por mí. He tomado la mejor decisión para mí, ya que es ahora cuando más centrado voy a estar en lo que respecta a lo deportivo, pero el futuro nadie lo sabe. Me voy a centrar en el contrato que tengo”, aseveró el francés de 23 años.

Sobre el Real Madrid, Kylian acotó: “No es un equipo que necesita convencerme, es un honor poder llegar a jugar para ellos, pero tras el comienzo complicado de temporada, hemos ido a más junto a Leo Messi y Neymar y es así como queremos afrontar los próximos objetivos. Antes de tomar la decisión hablé con Messi y Neymar y me dijeron que era una elección personal y pasara lo que pasara lo respetarían. Es un placer de jugar con grandes jugadores como Neymar y Messi. Fue un año difícil. Messi justo llegó y Neymar ha tenido lesiones”.