Lo que dejó el 21: 134 detenidos por robos en festejos y ni un litro de alcohol decomisado

Este 21 de septiembre hubo operativos policiales en toda la provincia que tuvieron el objetivo de decomisar alcohol y evitar disturbios que terminaron con resultados que desde la Policía de San Juan consideran como positivos debido a las estadísticas bajas.

En la provincia en la jornada del martes hubo un total de 134 aprehendidos que Hernández destacó que no estaban vinculados a eventos del Día de la Primavera, sino a delincuentes que se habían infiltrado en los festejos para aprovechar las circunstancias y apropiarse de celulares, billeteras, mochilas, bicicletas. “Eran jóvenes que iban a delinquir, no a los festejos”, destacó Hernández.

Las actividades por el comienzo de la nueva estación se dieron en todos los departamentos, menos en Valle Fértil donde la lluvia y el frío llevó a que se suspendieran. Las principales fueron en el autódromo El Villicum en Albardón, parque de Rivadavia, de Chimbas, de Rawson, en campings de Caucete, entre otras. Las mismas estuvieron “colmadas” de sanjuaninos.

El Parque de Mayo, donde hubo bastante concentración de personas, fue uno de los lugares donde más delitos se cometieron, principalmente robos y hurtos. Incluso, ahí detuvieron a unas 80 personas. “Son personas que han ido para valerse de un festejo y llevar a cabo hechos ilícitos”, dijo.

El lugar en el que hubo mayor cantidad de ciudadanos fue el autódromo, pero ahí Hernández destacó que todo el evento se llevó a cabo de forma ordenada y que “no hubo ningún aprehendido ni ningún incidente”.

El subsecretario de Seguridad se mostró sorprendido ante la cantidad de detenciones que no consideró alta debido a que años anteriores en este tipo de festejos sabían tener más de 300 detenidos.

Con respecto al alcohol decomisado, sorprendentemente no hubo ni un litro. “Se ha hecho un estricto operativo en los controles vehiculares con el alcohol, está estrictamente prohibido, no se ha permitido y creo que eso ha sido uno de los factores importantes para que no tengamos incidentes”, comentó el funcionario.