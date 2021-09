La Fiesta Bresh copó los festejos de la primavera e hizo bailar a los sanjuaninos

“Volvió la noche a San Juan wacho”,así comenzó el show de la Fiesta Bresh el martes en el Circuito San Juan Villicum de la mano del DJ Bröder. Allí,miles de jóvenes sanjuaninos disfrutaron de la “Semana de las Juventudes” por la primavera en un día marcado por el frío y por el poco respeto de los protocolos Covid-19 y el distanciamiento.

DJ Bröder, el "titular" de La Bresh brilló en los escenarios. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

Según las fuerzas de la Policía en el lugar, que desde la salida del pueblo de Albardón ya controlaban el tránsito en la Ruta 40,desde las 15.00 horas cientos de jóvenes sanjuaninos llegaron hasta la pista de carreras.La mayoría,según estimativos, entre 16 y 30 años.En la entrada al predio,los asistentes debían pasar por dos controles:uno donde les requisaban los bolsos y vehículos en busca de alcohol (no se permitió alcohol) u otras sustancias y otro control donde se volvía realizar un chequeo extra.

Coronado por un inmenso escenario en medio del circuito donde se realizará el Superbike en octubre, la previa del show estuvo acompañado por bandas locales en vivo y una batalla de freestyle. Mientras,el público aguardaba por los estelares:Migrantes, conocidos por su éxito “Si me tomo una cerveza” y finalmente DJ Bröder con la Fiesta Bresh.

Casi sin distanciamiento y con poco uso de barbijo, jóvenes entre los 16 y 30 años llegaron hasta el Circuito San Juan Villicum. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

Pero sin duda,el otro gran protagonista de la tarde fue un protocolo poco estricto y muy flexible. Es que la mayoría de los jóvenes en el lugar casi no usaban barbijo y los elementos sanitizantes no aparecían a la vista excepto en las entradas a las bandejas,donde esperaban a 4.000 personas,y el sector de burbujas,dispuesto para 500 personas.En total,y si bien las bandejas no se llenaron en su totalidad,fuentes que estuvieron a cargo del control estimaron que para las 20.00 horas ya había más de tres mil personas aproximadamente (entre los dos sectores).

Además de los shows en vivo, los adolescentes y adultos pudieron disfrutar de una “Kermesse Urbana",el otro gran atractivo de la Semana de las Juventudes organizada por la Dirección de Juventudes y el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. En stands separados, artistas, estudiantes y deportistas expusieron sus trabajos, siendo el skate y el graffitti los más atractivos.

El skate, uno de los atractivos de la kermesse urbana en la Semana de las Juventudes. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

También hubo sectores con DJ’s sanjuaninos en vivo con un amplio espacio para que quienes quisieran bailar pudieran hacerlo.Pero una vez más,la falta de barbijos y distancia social fue uno de los detalles que más destacaban en el paisaje de la kermesse poblado de sanjuaninos de todos los puntos de la provincia.Mientras se iba corriendo el sol,en una tarde caracterizada por ser un día de primavera nublado y con viento,las bandejas y el Circuito se iban llenando.

“Hoy volvemos y me siento plenamente feliz. Una sensación que hace un año y medio no se sentía, tener buena energía en el ambiente es felicidad plena…no hay con que darle”, dijo Agustín Sotelo de 19 años a DIARIO HUARPE. “La pasé mal en la pandemia nos tocó pasarla mal a los que laburamos en los bares.Y ahora nos ha tocado una buena”,y agrega: “No me la iba a perder. Iba a venir sí o sí a esta o a la del 25 de septiembre” dice en alusión a la Fiesta Bresh a realizarse este sábado en un conocido boliche sanjuanino.

Agustín Sotelo, de 19 años, no quiso perderse La Bresh. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

Los otros jóvenes protagonistas de la tarde de primavera fueron los que coparon el escenario. Entre ellos,se encontraba Giuliana Cabello, de 27 años, que llegó con su elenco para acompañar como bailarinas el show de Migrantes,que comenzó a las 18.00 horas con ya las bandejas casi llenas.

“Gracias a Dios pudimos seguir trabajando.. .me llegó la invitación desde la organización. Y fue una oportunidad para volver porque tenemos que seguir a full capacitándonos y estudiando”,dijo la profesora de danzas del Instituto Mirabile.Recordando los “viejos” días del estudiante sin barbijo y distanciamiento. Y agrega risueña: “Les contaba a mis alumnas cuando íbamos al Dique o Villa Tacú. Volver los shows es genial y más apostando a los artistas así que está buenísimo.Estoy súper alegre de volver a vivir esto”, cerró.

Giuliana Caballero, de 27 años, bailó en los escenario de la Semana de las Juventudes junto a Migrantes. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

Con el correr de las horas, finalmente las bandejas y burbujas dispuestas frente al escenario principal alcanzaron una capacidad notable.Las luces y pantallas en el escenario fueron acomodándose para el cierre del 21 de septiembre: La Fiesta Bresh.

Al igual que muchos jóvenes,Romina Robledo se quedó afuera del espectáculo pero igual fue:quería disfrutar de un espacio con sus amigos. “Me tocó cursar el último año de la secundaria en pandemia y no pude disfrutar de mis compañeros, de mi fiesta de egresados y viaje de egresados.Me da un poco de ansiedad volver con el virus,pero me parece bien que se generen estos espacios,aunque deberían también volver las escuelas y la facultad”, expresó la adolescente. También, como muchos otros jóvenes, fue igual a pesar de no tener pulsera (entrada) y accedió al sector gratuito. “Me gusta La Bresh, la seguí en confinamiento y vine igual”,dice entre risas la estudiante del cursillo de medicina de la Universidad de Córdoba.

Romina Robledo, de 20 años, acudió a pesar del miedo al virus. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

Con máquinas que echaban fuego,humo,pelotas gigantes rosadas y una energía contagiosa sin igual,cerca de las 19.45 horas DJ Bröder y sus bailarinas coparon el escenario. Al grito de “qué lindo San Juan wacho” y con el hit “se acabó la cuarentena”como descargo ante el confinamiento,La Bresh,una fiesta que tuvo sus escenarios hasta en Miami,hizo saltar y cantar a los miles de sanjuaninos que,anonadados por los bailes del dj y sus acompañantes,se olvidaron un momento de la pandemia.

Los sanjuaninos festejaron la primavera con una sensación de fin de pandemia, que todavía no llegó. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

Con hits actuales y de años anteriores,el 21 de septiembre en San Juan y el inicio de la primavera se vivió con una memoria selectiva:entre la alegría de la "sensación" de fiesta antes del encierro a causa del virus Covid-19 y la presencia silenciosa actual de un virus que aún sigue cobrándose víctimas.