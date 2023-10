Lo que dijo Tata Martino sobre Messi que hizo mucho ruido

Inter de Miami empató con New York City, con Lionel Messi mirando el partido desde las gradas. Luego del compromiso, la prensa le preguntó al Tata Martino, entrenador del equipo de Florida, qué era lo que ocurría con el campeón del mundo. Sus palabras fueron las que no pasaron desapercibidas, ya que no desperdició su momento para ser contundente sobre "La Pulga".

"Otra vez no jugó, dijiste el otro día que va día a día y hay un reporte circulando, no sé si es verdad o no que se rompió y que no va a jugar más esta temporada… Puedo saber sí eso es verdad, si no es verdad. ¿Qué nos puede decir?", fue lo que comentó una periodista en la sala de conferencia, generando mucho ruido. A continuación, la palabra del propio Tata Martino.

Tras eso, Gerardo dijo: "Mi pregunta Michelle es… Y si ese reporte no es verdad, ¿qué pasaría con quien hizo ese reporte?... Nada. Lo que queda es lo que dije yo. Vamos partido tras partido. Vamos a evaluarlo contra Chicago… No corrimos riesgo en una final, mucho menos vamos a correrlo ahora. Si contra Chicago está para jugar, está para ir al banco o corremos riesgo y tiene que quedar afuera, va a quedar afuera. Y haremos lo mismo con Cincinnati".

Dejando en claro que no haría correr riesgos a Messi, el entrenador del Inter de Miami aprovechó para decir lo siguiente al respecto: "Él está entrenando en campo, diferenciado del grupo, pero cada vez se siente mejor. Así que, nada, como dije, después está en el paso del tiempo y ver si lo que yo digo está bien o lo que dicen… la verdad no sé quién es qué dijo esto, tiene la razón".

Conclusión de Martino

"Porque usted me dijo que el reporte dice que está fuera toda la temporada… Mañana tenemos libre (domingo), el lunes saldrá al campo, el martes saldrá al campo. Seguramente el mismo martes deberíamos evaluar porque es el viaje a Chicago. Pero como dije antes, no vamos a correr ningún tipo de riesgo. Cuando interpretemos de la charla con el jugador y el servicio médico que el jugar está en riesgo, se queda fuera del partido. Pero no te podría decir si está fuera del partido contra Chicago, porque cada vez entrena mejor. No queda otra que evaluarlo día a día", sentenció Martino.