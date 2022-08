¿Lo sabías? El particular motivo por el que Lewis Hamilton no maneja en las calles

El multicampeón de Fórmula 1 y reconocido personaje británico, Lewis Hamilton, es furor por sus dichos. Teniendo en cuenta que conduce coches millonarios a más de 200 kilómetros por hora todos los días, muchos creen que en las calles debe sentirse tranquilo. Sin embargo, el propio piloto de Mercedes habló en las últimas horas y dejó en claro que no le agrada subirse a un vehículo y controlarlo por las carreteras.

En una entrevista con Vanity Fair, el piloto de 37 años partió diciendo: “Creo que lo encuentro estresante. Trato de no hacer cosas que no suman a mi vida”. Como dato más curioso aún, dicho diálogo lo llevó a cabo en el momento que estaba manejando por el sur de Francia. “Esto ahora es estresante para mí. Este camino es una locura. Están pasando tantas cosas aquí. Voy a dar la vuelta en un segundo”, indicó.

Por lo que se puede apreciar en sus declaraciones, Lewis no se siente cómodo rodeado de varios vehículos, cruces, peatones y señales de tránsito en las calles convencionales. Es por eso que decide no hacerlo con frecuencia. “La gente dice: ‘¡Amigo! ¡Conduces a 200 millas por hora!’ Y pienso que, en términos del factor miedo, eso es fácil para mí. Supongo que todos estamos hechos de manera diferente”, aportó el británico.

¿El momento más duro de Lewis Hamilton?

En relación a la definición del campeonato mundial de la Fórmula 1 de la temporada pasada, el que perdió en la última vuelta a manos de Max Verstappen, Hamilton le dijo a la revista Vanity Fair. “Fue uno de los momentos más duros que he vivido en mucho tiempo. Ves que las cosas comienzan a desarrollarse de tal manera… y mis peores temores cobraron vida. Pensé, no hay forma de que me engañen. No hay forma. Eso no sucederá. Seguramente no”.

“Yo sabía lo que había pasado. Sabía qué decisiones se habían tomado y por qué. Sí, sabía que algo no estaba bien. No sé si puedo explicar con palabras la sensación que tuve. Recuerdo que me senté con incredulidad. Me di cuenta que tenía que desabrocharme los cinturones, tenía que salir de esta cosa, tengo que encontrar la fuerza. Pero no tenia fuerzas Y fue uno de los momentos más duros, diría yo, que he tenido en mucho, mucho tiempo”, cerró Lewis Hamilton.