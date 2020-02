Lordén dijo que la UCR unificará posición con Juntos por el Cambio para votar sobre Rafecas

La vicepresidenta primera de la Unión Cívica Radical (UCR), Alejandra Lordén, dio por hecho que su partido unificará posición con el resto de las fuerzas de Juntos por el Cambio para votar en el Senado la designación del ex juez Daniel Rafecas, propuesto por el gobierno para la Procuración General de la Nación, y afirmó que "la postura mayoritaria" que visualiza es "más por el no, que por el sí".



En una entrevista con Télam, Lordén manifestó que "el radicalismo decidió trabajar y discutir para ir con una posición única en Juntos por el Cambio", porque al partido "le parece que no se puede ir con posiciones diferentes".



"Vamos a intentar votar con la misma postura, y la postura mayoritaria que más estoy escuchando es más por el no que por el sí", advirtió y aclaró que "obviamente no es una palabra que esté definida, sino una discusión que se está dando en estos días".



La nominación de Rafecas, que deberá ser resuelta por el Senado, recibió cerca de 650 apoyos y tres impugnaciones para el cargo de Procurador General de la Nación, al concluir el martes pasado el plazo estipulado para presentar avales o recurrir la postulación.



Consultada sobre quien será designado al frente de la Auditoría General de la Nación, cargo que le corresponde al partido opositor con mayor número de legisladores en el Congreso, Lordén sostuvo que se trata de "otro tema en discusión".



"El radicalismo cree que tiene que ser un radical; dentro de eso hay matices. No voy a dar nombres porque estaría manoseando esos nombres", expresó.



En ese sentido, precisó que "depende de quién sea ese radical, puede haber una silla para dar dentro de la Auditoría al PRO".



"El radicalismo entiende que tiene la mayor cantidad de legisladores de la oposición, así que le corresponde ese lugar y va a pelear por eso", concluyó.