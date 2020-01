Los alimentos con cannabis llegan a las mesas de los italianos

Alimentos elaborados con ingredientes derivados del cannabis, como pan, dulces o cerveza, llegarán a la mesa de los italianos a raíz de un decreto que estipula por primera vez los límites del THC en los alimentos, informaron hoy fuentes oficiales.



Desde 2016 Italia cuenta con una ley que permite el cultivo del cannabis "sativa" para fabricar, entre otras cosas, cosméticos, abonos, materiales de construcción biológicos, productos textiles, combustibles biomasa y también alimentos y bebidas.



No obstante, para elaborar comestibles, primero se debían aclarar los límites permitidos de tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia psicoactiva del cannabis, lo que finalmente ocurrió, informó la agencia de noticias DPA.



La Gaceta Oficial del Estado italiano publicó un decreto del Ministerio de Salud que establece la cantidad máxima de THC que pueden tener los alimentos hechos con semillas, harina o aceite de cannabis.



En el caso de la harina obtenida con semillas o integradores de la planta solo puede tener 2 miligramos por kilo, mientras que el aceite no podrá superar los 5 miligramos por la misma cantidad.



La entrada en vigor del decreto fue muy celebrada por el sector, pues abrirá las puertas de un mercado hasta ahora cerrado para los agricultores italianos, explicó Stefano Masini, experto en Derecho Agrícola de la asociación de cultivadores "Coldiretti".



Lo cierto es que en Italia ya se podía encontrar pasta, galletas, dulces u otros productos con derivados de esta planta, pero llegaban desde otros puntos de la Unión Europea (UE).



Mientras, los agricultores italianos no podían fabricar este tipo de alimentos para entrar en el mercado hasta que no se establecieran límites máximos legales de la sustancia psicotrópica.



"La determinación de límites específicos por la administración de Sanidad para producir alimentos hará posible iniciar todo un sector de producción de comestibles obtenidos a partir de semillas, aceites y otros ingredientes derivados" del cannabis, celebró el experto.