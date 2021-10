Los analistas ya esperan que la inflación de 2022 iguale la de 2021

Luego del nítido traspié que sufrió el oficialismo en las elecciones PASO legislativas 2021 y las medidas adoptadas para recortar la diferencia con la oposición, las consultoras elevaron considerablemente sus previsiones de inflación para 2022 y la situaron en torno al 47% en la edición de septiembre de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC).

Se trata de un salto significativo: desde febrero las proyecciones para 2022 se ubicaban en la franja entre el 35% y el 40%, cifras que representarían una baja respecto al casi 50% proyectado para este año.

Pero para septiembre, con la expansión monetaria anunciada por el Gobierno tras las PASO, la mediana de respuestas de los analistas alcanzó el 47%. Como las proyecciones para este año se mantuvieron en torno al 48%, serán dos años con subas de precios de magnitud similar. En el bienio 2021-22 la inflación acumulada será de 118%.

Respecto a la inflación de corto plazo, las once consultoras y centros de estudios que participaron de la encuesta entre el 17 y el 27 de septiembre no mostraron proyecciones muy diferentes a las de la edición anterior. Para septiembre, la mediana de respuestas fue 2,6%, mientras que para octubre y noviembre estiman 2,7% y 2,8% respectivamente. En cambio, sí hubo un salto en el dato esperado para diciembre, a 3,3%. El mes pasado la mediana había arrojado un 3%.

Esta reconfiguración en las expectativas de los expertos en cuanto a la inflación tuvo su correlato en un ajuste al alza del tipo de cambio oficial esperado para fin de 2022, que pasó de $ 150 en agosto a $ 160 este mes. Para fin de este año se mantuvo en torno a los $ 110 como ocurrió en las tres ediciones anteriores de la encuesta con la intensificación de la desaceleración de la depreciación del peso.

Este menor ritmo del deslizamiento mensual del tipo de cambio (que los economistas denominan crawling peg) fue una de las herramientas preferidas por el Gobierno para intentar contener la inflación a riesgo de provocar un atraso cambiario que perjudique a las exportaciones, entre otras variables.

Con un mayor apretón a mediados de año consiguió que los últimos datos previos a las PASO marcaran menos de 3% mensual, aunque no alcanzaron para el resultado electoral deseado por el oficialismo.

PBI, ROJO FISCAL Y COMERCIO EXTERIOR

En cuanto al PBI, las respuestas arrojaron unas décimas más de crecimiento para este año, pero otras menos para 2022, por lo que en términos bianuales no hubo cambios: este mes el rebote esperado para este año es de 7,3%, vs. un 7% en los dos meses previos, mientras que para 2022 la estimación bajó a 2,3%, desde 2,5%.

Además, el rebote esperado para este año casi equivale a la diferencia entre el nivel promedio de actividad de 2020 y el nivel que registró a fin del año pasado. Como ese 7,3% se calcula sobre el nivel promedio del año pasado, la economía argentina se mantendría prácticamente estancada este año con respecto al nivel de diciembre de 2020 (lo que los economistas llaman arrastre estadístico).

Como ocurrió en todos los meses, los economistas consideran que el bienio no alcanzará a borrar el derrumbe de 2020 de casi 10%.

No obstante, subieron las cifras esperadas para el intercambio comercial respecto al mes pasado. Las proyecciones sobre las exportaciones pasaron de u$s 69.000 millones a casi u$s 74.000 millones para este año, mientras que las previsiones sobre las importaciones pasaron de u$s 56.000 millones a u$s 60.604 millones.

En cuanto al déficit fiscal primario esperado, la EMEC de septiembre arrojó una leve suba respecto al mes anterior, de 3,55% del PBI a 3,7% del PBI, siempre comparando las medianas de las respectivas respuestas, aunque sigue muy por debajo de las previsiones del primer semestre que se ubicaron siempre por encima del 4,2% del producto.

SOBRE LA EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes desde junio de 2016 entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluidos bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la edición de este mes participaron Seido, LCG, Abeceb, Management & Fit, FIEL, la Escuela de Economía y Negocios de la Unsam (Federico Favata y Enrique Dentice), PGK Consultores, Ecolatina, Fundación Capital, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz y el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación.