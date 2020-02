Los aspirantes demócratas a la Casa Blanca, ya con la mente en el "Supermartes"

Los aspirantes demócratas a la Casa Blanca volverán a enfrentarse este mes en Nevada y Carolina del Sur pero su vista ya está puesta en el premio mayor de la temporada: el Supermartes 3 de marzo, cuando votaciones en 14 estados deberían empezar a perfilar al favorito a enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre.



El senador socialista Bernie Sanders ha sacado ventaja tras ganar la primaria de New Hampshire y de salir segundo en Iowa, favorecido por magros resultados de la senadora Elizabeth Warren, con quien se disputa el voto de la izquierda partidaria, pero sobre todo por la división del voto de centro entre los precandidatos más moderados.



Ya con la mente en el Supermartes del 3 de marzo, Warren dio un acto antenoche en Arlington, Virginia, y Sanders otro anoche en Carolina del Norte antes de presentarse en Texas.



El joven ex alcalde Pette Buttigieg, que intenta erigirse como el moderado con más chances de contrapesar la plataforma "revolucionaria" de Sanders de redistribuir la riqueza y crear un verdadero Estado de bienestar, llevó ayer su campaña a California, donde realizó eventos para recaudar fondos en San Francisco y Silicon Valley.



En todos esos estados se vota el Supermartes, junto a varios otros, desde Alabama a Colorado y de Maine a Utah, así como en Massachusetts, el estado de Warren, y Vermont, el de Sanderes.



Más de 1.300 delegados estarán en juego ese día, casi un tercio de los que luego proclamarán al candidato en la Convención Nacional Demócrata de julio.



El Supermartes marcará un punto de inflexión en la carrera. Para Sanderes y Buttigieg, será la oportunidad de medir la magnitud de su apoyo popular en estados con poblaciones más diversas en términos raciales que las mayoritariamente blancas New Hampshire y Iowa, es decir más parecidos a Estados Unidos en su conjunto.



Para candidatos que no han empezado con buen pie, como Warren, será una de las últimas chances de mostrar que sus aspiraciones siguen vivas.



La gran cita con las urnas del 3 de marzo será además el debut en la competencia de un candidato que se las trae: el multimillonario ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, quien decidió saltearse las cuatro primeras internas y ha estado haciendo campaña desde hace meses en los estados del Supermartes.



El miércoles estuvo en Tennessee y al día siguiente en Texas y Carolina del Norte.



Pero esto no significa que los candidatos vayan a ignorar por completo las votaciones en Nevada y Carolina del Sur. Todos los aspirantes planean viajar a Nevada para el caucus del sábado 22, que llegará una semana antes de la primaria en Carolina del Sur.



Sin embargo, algunos están redirigiendo sus recursos en momentos en que deben comenzar a buscar un delicado equilibrio entre prestar atención a los estados donde falta votar este mes y conservar suficiente dinero para mantenerse en la conversación en las decenas de votaciones del mes que viene, incluyendo el Supermartes.



Warren, por ejemplo, hizo un acto anoche en Carolina del Sur, pero después del fin de semana dejará de hacer anuncios por televisión en ese estado, a fin de guardarse algo de ese dinero para hacer campaña en Maine.



Bloomberg, que financia su campaña con sus ilimitados recursos -hasta ahora ya puso más de 260 millones de dólares- no tiene estos problemas.



Su estrategia de saltearse las primeras votaciones y apostar a una explosiva campaña a partir del mes que viene incluye además un auténtico torrente de avisos televisivos y la movilización de más de 2.100 voluntarios en 40 estados o territorios de Estados Unidos, incluyendo todos los del Supermartes.



De cara al Supermartes, los contrastes de los candidatos son notables.



Warren tiene un aceitado aparato en unos 30 estados, pero parece casi al borde del nocaut tras los buenos desempeños de Sanders, que se ha erigido como el líder casi indiscutido de las bases progresistas del partido, especialmente los jóvenes.



El ex vicepresidente Joe Biden, otro candidato de centroderecha que durante meses lideró los sondeos a nivel nacional hasta ser desbancado por Sanders, abandonó New Hampshire el martes incluso antes de que cerraran las mesas y voló a Carolina del Sur.



Biden tiene muchas conexiones en el estado y un importante apoyo a nivel nacional entre la población de afroamericanos, que es muy numerosa en Carolina del Sur.



Sin embargo, hasta ahora le ha ido peor que a Warren, con un cuarto puesto en Iowa y un quinto lugar en New Hampshire.



La precandidata Amy Klobuchar logró un muy importante tercer puesto en New Hampshire y se perfila como la rival moderada que puede hacerle sombra a Buttigieg.



Pero esto profundiza una división en ese sector del espectro de votantes demócratas que favorece a Sanders y preocupa al establishment del partido, que teme que las políticas radicales del senador alejen a votantes moderados e independientes cruciales para vencer a Trump y quiere encontrar rápido a un candidato de centro para polarizar con él.



Tras su victoria en New Hampshire, Sanders ya ha predicho que ganará también en Nevada, gracias el gran respaldo que cuenta entre los votantes latinos, muy abundantes en ese estado del oeste del país.