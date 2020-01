Los bloque opositores definirán en los próximos días su voto para el proyecto de deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los interbloques parlamentarios opositores de la Cámara de Diputados definirán entre el lunes y el martes qué postura tomarán frente al proyecto de ley para reestructurar la deuda externa, que el oficialismo aspira a votar el miércoles en el recinto.



La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, los jefes de los bloques parlamentarios, los gobernadores radicales y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodriguez Larreta, se reunirán el martes para definir su posición sobre el proyecto.



La conducción de Juntos por el Cambio, los mandatarios de Mendoza, Rodolfo Suarez; Jujuy, Gerardo Morales; y Corrientes, Gustavo Valdes, y Rodriguez Larreta se verán a las 10 en la Jefatura de Gobierno, mientras que el interbloque de la Cámara baja se juntará ese mismo martes a la noche, informaron fuentes parlamentarias.



Los voceros de Juntos por el Cambio señalaron que "no hay intención de rechazar el proyecto", aunque se considera a la iniciativa "innecesaria, porque el gobierno tiene todas las herramientas para encarar una negociación".



En ese sentido, no descartaron que algún sector interno pueda proponer abstenerse en la votación.



Los que aún no definieron sus posturas son los interbloques de diputados referenciados en gobiernos provinciales, como los de Córdoba, Rio Negro y Misiones, y en el ex candidato presidencial Roberto Lavagna.



Desde el Frente de Todos confían en que colaborarán con el quórum, lo que resulta de vital importancia para el caso de que Juntos por el Cambio vuelva a retacear esa herramienta, tal como sucedió en diciembre con la convocatoria para tratar la ley de Solidaridad Social.



Sin embargo, a la hora de votar el proyecto deberán decidir que posición tomar ante algunos pedidos de los interbloques con representantes de gobiernos provinciales y del propio Juntos por el Cambio, que maneja cuatro distritos.



Las principales demandas opositoras apuntaban a autorizar a las provincias a incorporar sus deudas externas a la restauración que autoriza la ley del Ejecutivo y diferir plazos para las deudas en pesos que las provincias tienen con el Tesoro Nacional y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses, entre otros organismos nacionales.



También pidieron que las provincias que cumplen con la ley de Responsabilidad Fiscal sean autorizadas a tomar créditos de bancos y colocar letras o títulos y que cuando el Gobierno Nacional salga a colocar Letras o títulos deba incluir los requerimientos de las provincias a los fines de lograr tasas de interés más bajas.



La bancada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) ya adelantó su rechazo a la iniciativa porque el gobierno "pretende obtener un cheque en blanco para negociar cualquier aspecto de la deuda, sin ningún tipo de control", explicó la diputada Romina Del Plá.