Los chicos de una escuelita de fútbol piden por una canchita

Los pibes tienen raspones hasta en las orejas. Es que a la hora de trabar o atajar, ni la dudan. Juegan y van a tripa corazón; y eso los hace únicos y sin lugar a dudas, los mejores del mundo.

Y ni hablar cuando meten el centro: algunos estornudan, otros tosen y la cabeza blanca por la tierra que trae el fútbol.

En total, la escuelita tiene 75 alumnos de 4 a 17 años.

Entrenan tres veces a la semana, de 19:30 a 21:30 (horario de verano). Y los fines de semana, partido.

Los profe Emanuel y Federico son vecinos del barrio, y según los chicos, son lo más.

Y fueron ellos dos, junto a un grupo de padres los que pensaron y armaron la escuelita para que los pibes tengan la cabeza en el juego y se alejen de los vicios que ofrece la calle.

La principal necesidad del gran equipo del Bº Mercedario es un espacio en condiciones óptimas para jugar, y luego todo lo necesario para la práctica diaria. Llámese pelotas, redes, conos, chalecos y toda la indumentaria necesaria.

“A la canchita la hicieron entre todos en un baldío que estaba detrás de la placita”, contó Romina una de las madres de los chicos. “Pero el terreno tiene dueño. Así que, no se puede proyectar mucho. No obstante, al lado hay un terreno que no tiene propietario y es ahí donde pedimos que el municipio o la secretaria de deportes de la provincia, nos ayuden a hacer el mini estadio”.