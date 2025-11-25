Este viernes 28 de noviembre comenzará oficialmente el Black Friday en San Juan, uno de los eventos comerciales más esperados del año. Las promociones se extenderán hasta el lunes 1° de diciembre, con descuentos, planes de pago y beneficios en comercios de múltiples rubros, enfocados en incentivar las compras previas a las fiestas de fin de año.

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan se convocó a la comunidad a aprovechar las ofertas en los comercios adheridos dentro de la provincia. El organismo destacó que, si bien el Black Friday es una iniciativa global, en San Juan cobra un significado particular por el creciente número de emprendedores, pymes y marcas locales que participarán tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

“Es fundamental que los sanjuaninos acompañen a los comercios de la provincia. Cada compra hecha en un negocio local impulsa el empleo, el desarrollo productivo y el crecimiento de nuestras empresas”, señalaron desde la Cámara.

La institución remarcó que muchas de las propuestas en promoción corresponden a productos elaborados o distribuidos por marcas sanjuaninas, lo que refuerza la identidad regional y reconoce el trabajo del sector privado que apuesta por la innovación y la competitividad.

En este sentido, la Cámara de Comercio subrayó que el Black Friday no solo representa una oportunidad para acceder a mejores precios, sino también un momento clave para dinamizar la economía local, fortalecer el ecosistema emprendedor y consolidar la presencia de empresas sanjuaninas en el mercado digital y presencial.

Durante la semana, los comercios participantes informarán detalles sobre descuentos, métodos de pago, horarios especiales y promociones vigentes. La entidad recomendó consultar los canales oficiales para identificar las mejores oportunidades disponibles en la provincia.