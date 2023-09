Este jueves, la NASA presentó un informe elaborado por una comisión independiente de expertos a la que encargó en 2022 la investigación de fenómenos anómalos no identificados, conocidos como UAP (Fenómenos Aéreos No Identificados, por sus siglas en inglés). El informe concluye que no es posible confirmar que estos avistamientos tengan un origen extraterrestre y propone una hoja de ruta para futuros estudios.

Una de las conclusiones fundamentales del informe es que, aunque los instrumentos gestionados por la NASA, como satélites y telescopios, no están diseñados para identificar y resolver estos fenómenos, se deben mejorar sus capacidades y calibrar los sensores para recopilar más datos y medidas en el futuro. La NASA considera que esta mejora en los instrumentos podría contribuir a esclarecer estos eventos anómalos.

La comisión de expertos afirmó: "En este momento, no hay evidencia que respalde la idea de que los informes existentes sobre UAP tengan un origen extraterrestre. Sin embargo, si consideramos esta posibilidad, debemos reconocer que estos objetos deben haber viajado a través de nuestro sistema solar para llegar aquí. Esto significa que existe una continuidad lógica entre las tecnologías fuera de nuestro sistema solar, la búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) en nuestro sistema solar y la posible tecnología alienígena desconocida que opera en la atmósfera terrestre. Si consideramos una de estas posibilidades como plausible, debemos considerarlas a todas como plausibles".

El administrador de la NASA, Bill Nelson, encabezó la presentación del informe, que también contó con la participación de David Spergel, presidente de la Fundación Simons y líder del grupo de estudio UAP.

La NASA inició esta investigación en 2022 con el objetivo de recopilar y analizar información relacionada con los UAP, una categoría que engloba objetos o eventos anómalos en el cielo, bajo el agua o en el espacio que no pueden ser identificados de inmediato. El informe destaca la necesidad de recopilar datos de manera más rigurosa y exhaustiva, además de promover futuros estudios para entender mejor estos fenómenos.