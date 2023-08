La NASA en alerta: científicos revelaron dónde se esconde la vida extraterrestre

Un grupo de investigadores de la Universidad de Florida publicó un descubrimiento de gran relevancia a través de arXiv. Según estos expertos, la clave para la detección de vida extraterrestre en el universo podría residir en la combinación de telescopios espaciales de última generación y técnicas de Aprendizaje Automático.

De acuerdo con los especialistas, estas dos herramientas en el análisis de datos de observación podrían llevar a la identificación de una serie de "anomalías". Estas pistas podrían conducirnos a identificar firmas químicas o biológicas que hasta el momento nos resultan desconocidas.

La técnica que podría confirmar la existencia de vida extraterrestre

Según el artículo titulado Searching for Novel Chemistry in Exoplanetary Atmospheres using Machine Learning for Anomaly Detection, los telescopios de última generación como el Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la NASA y el Observatorio Euclid de la ESA desempeñan un papel fundamental en la expansión de nuestro entendimiento del universo.

Estos observatorios tienen como objetivo hallar planetas extrasolares que puedan ser habitables. A pesar de que se detectaron alrededor de 5.500 exoplanetas hasta ahora, aún no se logró confirmar la existencia de formas de vida extraterrestre.

¿Estamos cerca de descubrir vida extraterrestre?

La investigación actual sobre exoplanetas se centra en analizar la composición química de sus atmósferas. Este enfoque es crucial para entender el origen de esos planetas y encontrar posibles señales de vida.

La técnica fundamental para investigar las atmósferas de exoplanetas es la espectroscopía de tránsito. En esta metodología, se observa un planeta mientras transita frente a su estrella anfitriona, ya sea en modo de transmisión o emisión, cuando cruza delante o detrás de la estrella, respectivamente.

En el artículo, los científicos sugieren que los datos espectroscópicos de alta resolución podrían optimizarse mediante la implementación de técnicas de aprendizaje automático.

La combinación de estas técnicas permitiría hallar "anomalías" en los espectros de tránsito de exoplanetas. Esto tiene como propósito detectar planetas con una composición química inusual y, potencialmente, rastrear firmas biológicas que hasta ahora son desconocidas.