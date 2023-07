Un astronauta reveló el secreto mejor guardado de la NASA: "los extraterrestres evitaron..."

Durante el siglo pasado, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) llevó a cabo seis misiones espaciales para llegar a la Luna.

Uno de los astronautas destacados fue Edgar Mitchell, quien, acostumbrado a compartir sus experiencias, concedió una entrevista a Daily Mirror en 2008. Allí, afirmó que los extraterrestres habían prevenido una guerra nuclear.

Publicidad

Además, aseguró que estos seres espaciales mostraron interés en los ensayos nucleares realizados por Estados Unidos en White Sands, Nuevo México.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Según las palabras de Mitchell, "querían conocer nuestra capacidad militar. A través de mis conversaciones con personas relacionadas con esos eventos, quedó claro para mí que los extraterrestres intentaron evitar una guerra nuclear y nos ayudaron a mantener la paz en la Tierra".

¿Quién fue Edgar Mitchell?

Edgar Mitchell fue seleccionado como astronauta del programa Apolo en abril de 1966, siendo parte del grupo cinco. Participó como asistente de apoyo en la misión Apolo 9 y como sustituto del piloto del módulo lunar en la misión Apolo 10.

En 1971, fue elegido como piloto del módulo lunar para la misión Apolo 14. Acompañado por el comandante Alan Shepard y el piloto Stuart Roosa, Mitchell pasó 33 horas en la superficie lunar, estableciendo récords de estancia más larga y la actividad extravehicular (EVA) de mayor duración. También fue seleccionado como sustituto del piloto del módulo lunar para la misión Apolo 16.

Publicidad

Su fama incrementó cuando afirmó haber experimentado una epifanía durante su misión espacial, regresando a la Tierra con una abrumadora sensación de unidad y conexión. A partir de ese momento, comenzó a compartir abiertamente sus teorías sobre la existencia de vida alienígena, lo que generó una recepción negativa tanto por parte de la NASA como de la comunidad científica.

"No estamos solos. En mi opinión, nuestro destino es formar parte de la comunidad planetaria. Debemos estar dispuestos a explorar más allá de nuestro planeta y de nuestro sistema solar para descubrir lo que está sucediendo en el universo", aseguró.

La teoría de que los alienígenas evitaron una guerra nuclear

En 2008, Edgar Mitchell había afirmado que una fuente dentro de la NASA habría tenido contacto con extraterrestres reales que se ajustaban al estereotipo comúnmente descrito como "pequeños, con ojos y cabezas grandes".

Para Daily Mirror, relató que los extraterrestres habían interrumpido una de las primeras pruebas nucleares en el mundo, que tuvo lugar el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México.

"White Sands era un campo de pruebas para armas nucleares y eso es lo que interesaba a los extraterrestres. Querían conocer nuestras capacidades militares. Mis conversaciones con personas de la comunidad militar y de inteligencia revelaron que los extraterrestres estaban tratando de evitar que entremos en guerra y nos estaban ayudando a lograr la paz en la Tierra", reveló.

¿Qué respondió la NASA?

Nick Pope, un ex alto funcionario del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña que investigó los avistamientos durante esas décadas, se pronunció contra las afirmaciones de Mitchell.

"Edgar es una persona muy respetada y fue un honor conocerlo. Sin embargo, la mayor parte de la información que posee es de segunda mano y no proviene de su propia experiencia directa. Aunque tuvo acceso a documentos gubernamentales y militares, no revela sus fuentes, por lo que no podemos estar completamente seguros de la veracidad de lo que afirma", sentenció.